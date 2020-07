AMI – 100% ËLECTRIC ARRIVA NELLE CONCESSIONARIE CITROËN IN FRANCIA

Con Ami – 100% ëlectric, Citroën rende la mobilità urbana accessibile a tutti, avviando un percorso cliente moderno e innovativo, dal contatto iniziale fino alle nuove modalità di consumo. In Francia, dopo aver già registrato oltre 500 ordini dal lancio, Ami è disponibile:

Tramite il sito di vendita online store.citroen.fr/ami: commercializzazione 100% online con accesso 24/7 da qualsiasi luogo, utilizzando un dispositivo digitale come uno smartphone, tablet o computer. Questo ecosistema digitale copre l’intero processo d’acquisto, dalla scoperta fino all’ordine passando attraverso la configurazione, in modo facile, veloce e intuitivo.

Attraverso gli store (fisici e digitali), Fnac e Darty: la Marca ha re-inventato la sua distribuzione collaborando con i networks Fnac e Darty, pionieri nella commercializzazione di soluzioni di mobilità urbana. 39 stores aderenti propongono in vendita Ami nei loro spazi “Mobilità”.

Questo innovativo percorso cliente è complementare alla rete delle concessionarie Citroën, partner di riferimento della Marca, in grado di offrire ai clienti tutto il proprio know-how. Sono quasi 100 i punti vendita aderenti all’iniziativa, che vedono in Ami una reale opportunità per offrire un oggetto di mobilità innovativo. I Clienti avranno così la possibilità di scoprire Ami in tutta la Francia.

Forte della conoscenza della Marca, la rete Citroën sarà orgogliosa di presentare Ami – 100% ëlectric, oggetto di mobilità non conformista nato per democratizzare la mobilità urbana odierna.

Ami – 100% ëlectric è disponibile anche presso “La Maison Citroën” a Parigi Alesia e Grenelle.

2. UNO SPAZIO ESPOSITIVO A IMMAGINE DI AMI

Per personalizzare e strutturare l’area di vendita di Ami –100% ëlectric, la rete delle concessionarie inserirà all’interno dei propri showroom un allestimento completo (design, grafiche, packaging) sviluppato dall’agenzia Lonsdale e già disponibile presso gli store Fnac e Darty.

Un allestimento a immagine di Ami, giocoso e accessibile : offre al cliente un’esperienza unica all’interno di un ambiente conviviale, accogliente e confortevole. Moduli strutturali piuttosto spessi sono stati progettati per conferire una sensazione di robustezza. Sono abbinati a zone di consulenza, arredate con sedute confortevoli.

Un allestimento pop-up sostenibile, mobile e modulabile, facile da installare, adattabile e modulabile in base alla location e all’utilizzo.

Un dispositivo che sovverte i codici degli showroom automotive, giocando con i materiali (legno, metallo) e con i colori (l’arancione) per dare una sensazione di freschezza e originalità.

Un espositore per accessori e prodotti lifestyle Ami: costruito sul modello di un kit di montaggio che si apre, ha pannelli di legno forati per mostrare gli accessori di personalizzazione e i prodotti lifestyle di Ami. Gli accessori sono fissati con cinghie elastiche sulla parte anteriore dei pannelli e tutti questi elementi danno al cliente l’impressione di trovarsi di fronte a un kit di assemblaggio. Questo concetto si ritrova nel packaging dei kit di personalizzazione. L’utilizzo del cartone e il design semi tecnico proiettano il cliente nell’universo del fai-da-te.

Questo allestimento sarà incorporato all’interno de La Maison Citroën a Parigi Alésia e Grenelle e all’interno dei punti vendita Citroën francesi aderenti, il cui elenco è disponibile nel sito store.citroen.fr/ami.