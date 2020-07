Aula studio all'aperto a Torino, Comala cambio orario:"La sperimentazione potrebbe continuare"

La sperimentazione dell’aula studio Comala di Torino, con giardino e aree esterno allestiti con tavoli e banchi dotati di prese elettriche e wifi per accogliere gli universitari del Politecnico, potrebbe essere prolungata anche dopo la fine dell’emergenza. Ad annunciarlo è la stessa realtà di corso Ferrucci 65 in un post su Facebook, condiviso dalla sindaca Chiara Appendino accompagnato da queste parole: “dalle emergenze possono nascere novità che guardano al futuro. E saperle valorizzare nell'interesse collettivo è la vera sfida che ci attende”.

Vista l’imminente conclusione della sessione estiva degli esami dell’ateneo di corso Duca degli Abruzzi, la Comala cambia orario: lo spazio sarà infatti aperto dal martedì alla domenica dalle 14 alle 22.30, anziché le attuali 9.30.

“Siccome – spiegano sui social - tanti comunque vengono lo stesso anche quando siamo chiusi abbiamo optato per lasciarvi qualche tavolo e qualche sedia nel tendone dentro il parchetto: fatene buon uso. E fate la differenziata”.

“Vedere così tante/i ragazze/i -aggiungono - che necessitavano di un posto per trovarsi a studiare ci ha sinceramente colpito. Vedere quel parchetto dimenticato, usato solo per i bisogni dei cani, prendere vita in questo modo è stato (ed è) bello quanto inaspettato”. Una sperimentazione, come annuncia Comala, che “la sindaca Chiara Appendino e Francesca Leon vorrebbero continuare anche post emergenza Covid: speriamo”.