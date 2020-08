"Certi amori non finiscono. Valentina Torrese al Barricalla Cus Torino Volley

Si completa il reparto liberi nelle fila della serie A2 del Barricalla Cus Torino Volley in vista della stagione 2020/2021. Il nuovo volto sarà Valentina Torrese, per lei un ritorno nelle fila cussine.

Classe 1995, Valentina ha iniziato a giocare nelle fila della Stella Rivoli, sua città natale. E’ poi passata al Centro Universitario Sportivo torinese in serie D e nelle giovanili. Dal 2012 al 2014 ha giocato al Parella in serie C per poi fare il salto di categoria nella stagione 2014/2015 approdando al Fenera Chieri ’76 in B1, confermata anche per la stagione successiva (2015/2016) in serie A2. Nel 2016/2017 è poi passata in B1 all’Adro Monticelli (BS), nel 2017/2018 sempre in B1 al Pinerolo. Ancora due stagioni in B1 per lei nel 2018/2019 al C.S. Alba Volley (CO) e nel 2019/2020 alla Pallavolo Teatina (CH).

Valentina è dottoressa in Scienze Motorie. Ha conseguito la laurea triennale presso il SUISM di Torino, successivamente ha continuato gli studi presso l'Università Telematica San Raffaele di Roma dove ha conseguito la laurea magistrale nel mese di marzo 2020. Attualmente è iscritta ad un Master in Psicologia dello Sport all'Università Telematica Uni Cusano di Roma. Inoltre, sta studiando per il Concorso a Cattedra che si terrà nei prossimi mesi per poter insegnare nelle scuole. È una grande amante della natura e appena può fugge in montagna, infatti adora camminare.

Queste sono le sue parole dopo il ritorno al Centro Universitario Sportivo torinese: "Sono molto contenta di poter tornare a giocare nella società dove è iniziata la mia carriera pallavolistica. Ho ricordi molto belli degli anni passati al CUS Torino legati più che altro a campionati giovanili. Dopo circa otto anni fuori, tornare a vestire i colori di questa società e in un campionato come l'A2 è per me grande motivo di orgoglio. Dopo lo stop forzato della scorsa stagione non vedo l'ora di riprendere gli allenamenti in palestra e sono carica a iniziare questa nuova stagione”.