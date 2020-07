Verano e Di Bella il 28 luglio protagonisti all'Off Topic della rassegna "Cantautori in Canottiera"

La scena musicale indipendente italiana si racconta, tra canzoni e parole, nel cortile di OFF TOPIC. Cinque incontri, dieci cantautori, due per ogni appuntamento, saranno i protagonisti della rassegna in programma tutti i martedì fino al 4 agosto alle ore 19.

Nato nell’estate del 2016 in riva al Po, il format “Cantautori in Canottiera” ha ospitato nelle scorse edizioni nomi del calibro di Ermal Meta, Erica Mou, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, Roberto Angelini, Dimartino, Dutch Nazari, Francesco Di Bella e Colapesce.

Presentata da Alberto Bianco e Marco Di Brino, l’edizione 2020 sarà speciale sotto ogni punto di vista, ma in particolare perché torneranno in città gli amici che negli anni hanno reso il format un appuntamento imperdibile dell’estate torinese.

Protagonisti della terza puntata di martedì 28 luglio Verano e Francesco Di Bella.

I PROTAGONISTI

VERANO

Prendere i pezzi di una vita che scorre veloce e metterli dentro a un disco. Questo è “Panorama”, il nuovo lavoro di Verano, il primo sulla lunga distanza dopo il fortunato Ep omonimo del 2016, e che uscirà l’11 maggio per 42 Records. Perché Anna Viganò, bresciana trapiantata a Milano, una solida carriera su e giù per i palchi di tutta Italia con Intercity e L’Officina della Camomilla, non ha paura di mostrarsi, di mettere sul piatto gli spigoli, le debolezze, i chilometri percorsi, i cocktail, le persone incontrate e quelle lasciate sulla strada, e lo fa con la consapevolezza di chi ha trovato il proprio modo di raccontarsi, l’equilibrio tra la parola e la musica.

Perché “Panorama” è Verano in tutto e per tutto, è il qui e ora di Anna Viganò, in quello che si può considerare a tutti gli effetti un esordio, un nuovo e affascinante punto di partenza. Scommettendo sulle chitarre, centellinando ma non nascondendo l’elettronica, affidandosi alla maestria pop di Lorenzo Urciullo (Colapesce), che ha scritto alcuni brani a quattro mani con Anna e che insieme a Giacomo Fiorenza ha prodotto il disco all’Alpha Dept di Bologna, masterizzato poi da Andrea Suriani (I Cani, Cosmo). Dieci canzoni, un unico viaggio, un panorama tutto da scoprire.

FRANCESCO DI BELLA

Francesco Di Bella (Napoli, classe 1972) inizia la sua carriera artistica dando vita nei primi Anni '90 ai 24 Grana, band antesignana dell'alternative rock italiano, di cui è frontman e principale autore. Nel 1996 il gruppo firma un contratto discografico con La Canzonetta Records, e pochi mesi dopo l'album “Loop” sorprende positivamente la critica musicale nazionale per la freschezza con cui è in grado di fondere nuovi stili di musica, come il dub e il trip hop, a testi poetici e dalla forte carica sociale.

Insieme ai 24 Grana scrive e incide 8 album, di cui due ripresi dal vivo. Contemporaneamente coltiva collaborazioni con i principali artisti della sua città come Bisca, 99 Posse, Almamegretta, e altri italiani come Marina Rei e Riccardo Sinigallia. La sua ricerca artistica “alternativa” si traduce, nel 2014, nel primo album da solista “Ballads Café”.

Nel 2016 l'album “Nuova Gianturco”, prodotto da Daniele Sinigallia, lo inserisce a pieno titolo nel novero dei cantautori italiani.

Il 5 Giugno 2020 esce in digitale un nuovo singolo scritto a quattro mani con il cantante dei Foja, Diego Sansone, “Uno vicino a n'ato”. Per fine 2020 è prevista la pubblicazione di un best of in vinile (arricchito da un inedito in duetto con Clementino) dei 24 Grana a cui seguirà un breve tour nei club a dicembre.