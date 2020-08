Juve, festa scudetto rimandata: l'Udinese ribalta il gol di De Ligt e vince 2-1

Al minuto 83 giallo per Cuadrado, falloso su Sema. All'84' e all'86 ci riprova Dybala prima di testa e poi con un slalom tra gli avversari, in entrambi i casi nessun problema per l'Udinese. Quattro minuti di recupero prima del fischio finale ed ecco che al 92' l'Udinese vince la partita: Fofana con un contropiede travolgente arriva a tu per tu con Szczesny e mette in rete la sfera che per i friulani vale un successo pesantissimo in chiave salvezza.