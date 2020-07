10 elementi straordinari della nuova Lexus LC Coupé

La LC Coupé è una delle auto più sorprendenti e innovative che Lexus abbia mai costruito, il suo stile elegante e possente è stato ampiamente acclamato come un capolavoro del design automobilistico moderno. Naturalmente, c'è molto di più in questo modello pluripremiato che il suo piacevole bell'aspetto, come rivela la nostra lista di alcune delle curiosità più sorprendenti sulla LC.

Dall'avanzata tecnologia di verniciatura alla forma della maniglia della portiera e persino ai rivetti utilizzati per assemblare l'auto, la LC riunisce una ricchezza di elementi intriganti. Ognuno di essi è un esempio della minuziosa attenzione ai dettagli e della qualità artigianale che Lexus investe in ogni modello che realizza.

STRUCTURAL BLU: UN COLORE NATURALE CREATO CON LA TECNOLOGIA DELLE VERNICI

Quando si guarda il blu brillante di una farfalla tropicale, il colore intenso che si vede non è in realtà nelle ali dell'insetto. È creato dal modo in cui riflettono la luce. È così che è nato lo Structural Blue, una vernice realizzata con un pigmento contenente microparticelle che riproducono il fenomeno di riflessione della luce che si trova nel mondo naturale. Se si guarda con attenzione la LC, il blu è incredibilmente intenso. Spostando lo sguardo verso un angolo, la tonalità diventa sensibilmente più scura - un effetto che mette in risalto le curve emozionanti della coupé. Il processo di verniciatura è così complesso che si possono verniciare solo tre auto al giorno e la produzione è stata limitata a soli 300

GRIGLIA A CLESSIDRA: INTERPRETAZIONE DI UN DETTAGLIO DI DESIGN DISTINTIVO DI LEXUS

La griglia a clessidra è un elemento di design di ogni nuova Lexus, ciascuna progettata per catturare il carattere essenziale di ogni modello. Per quanto riguarda la LC Coupé, la griglia è composta da centinaia di singoli profili che formano una maglia con un evidente effetto 3D. La trama cambia nelle dimensioni e nella tensione visiva dal basso verso l'alto. Il design non è isolato, infatti genera linee dinamiche che scorrono attraverso la carrozzeria fino alla parte posteriore dell'auto. E se avete attenzione per i dettagli, noterete che il contorno esterno cromato della griglia non si estende sulla parte superiore. Al contrario, c'è una rottura che attrae il cofano motore stesso nel design della clessidra.

FARI A LED: BRILLANTEZZA COMPATTA

Lexus ha applicato una nuova tecnologia per creare fari a LED ultracompatti per LC, utilizzando una lente dotata di Sistema Ellissoide Polarico (PES) di dimensioni inferiori alla metà del diametro di una normale lampada a LED. Anche se ridotti, forniscono un'illuminazione eccellente e consentono di realizzare un proiettore sottile ed elegante. Ognuno di essi contiene tre proiettori LED e luci di marcia diurna disposte in modo da richiamare la firma luminosa Lexus.

RIVESTIMENTI DELLE PORTIERE: ECCELLENZA NEL DESIGN

L'impatto del design della LC non si limita alla sua incredibile carrozzeria. La stessa attenzione è stata dedicata al perfezionamento dell'abitacolo della coupé, in particolare per quanto riguarda le finiture delle portiere. Queste hanno un effetto drappeggiato con linee fluide e decise che creano un attraente gioco di luci e ombre. L'impiego di dettagli cromati e di materiali di rivestimento a contrasto regala un'elevata qualità percepita e contribuisce a creare un’atmosfera lussuosa.

MANIGLIE DELLE PORTIERE: BELLEZZA FUNZIONALE

La LC è dotata delle prime maniglie portiera a filo di Lexus. Quando la portiera è chiusa, nulla sporge dalla superficie della portiera, quindi non c'è alcuna interruzione nelle linee scolpite della carrozzeria e nessun impatto sulle prestazioni aerodinamiche della vettura. Quando la maniglia fuoriesce, la superficie della portiera immediatamente sottostante si illumina per 15 secondi; quando la portiera è chiusa, la luce si affievolisce dolcemente prima di spegnersi.

VENTILAZIONE POSTERIORE: DETTAGLI AERODINAMICI

Di solito si pensa che i condotti dell'aria di una vettura siano necessari per il raffreddamento, ma sulla Lexus LC hanno anche un ruolo nel perfezionamento delle performance aerodinamiche. Le prese d'aria posteriori, situate proprio dietro le portiere, indirizzano il flusso d'aria lungo la fiancata del veicolo, così ci sono meno disturbi e rumore. Per il guidatore, questo aumenta la sensazione che i pneumatici posteriori siano a pieno contatto con il terreno, contribuendo anche all'eccellente maneggevolezza e alle guidabilità della coupé.

MANHATTAN ORANGE: ISPIRATO DA NEW YORK

Per il 2020, Lexus ha introdotto una nuova ed entusiasmante colorazione per gli interni della LC. Chiamata Manhattan Orange*, si ispira al famoso Manhattan Henge – l’effetto di luce brillante naturale che si verifica due volte all'anno quando il sole al tramonto si allinea perfettamente con la famosa griglia delle strade della città. All'interno della coupé, crea una sensazione di esclusività e di avanguardia.

PADDLE DEL CAMBIO AL VOLANTE: SENTIRSI CONNESSI AD OGNI AZIONAMENTO

La Lexus vuole che ogni guidatore si senta un tutt'uno con l'auto quando è alla guida di LC, quindi è stato adottato un approccio incentrato sull'uomo in ogni dettaglio. Questo include il design dei comandi a palette che permettono al guidatore di azionare manualmente i cambi di marcia. Sono realizzati in splendido e piacevole magnesio e sagomati in modo da renderli istintivi da usare quando le mani del guidatore sono in posizioni diverse intorno al volante. Il loro design e la loro costruzione di alta qualità assicurano che mantengano una finitura e una sensazione superiore.

CORPO VETTURA: NOTEVOLE RESISTENZA E RISPARMIO DI PESO

LC Coupé non è solo un'auto perfettamente bilanciata, ma è anche costruita utilizzando diversi metalli e materiali per fornire resistenza e risparmiare peso. È importante utilizzare il materiale giusto nel posto giusto, quindi il cofano e i parafanghi anteriori sono in alluminio, il che fa risparmiare peso e riduce il rischio di lesioni ai pedoni. Le portiere utilizzano un mix di materiali, tra cui un composito in fibra di carbonio (CSMC) stampato in fogli e alluminio. Questa costruzione consente di risparmiare circa la metà del peso di una portiera convenzionale, contribuendo al baricentro basso di LC e alle eccellenti prestazioni di handling.