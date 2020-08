Omar Capuzzo per il quarto anno al Barricalla Cus Torino Volley

Omar Capuzzo sarà nuovamente il preparatore atletico del Barricalla Cus Torino Volley per la stagione 2020/2021 in serie A2.

Classe 1982, Capuzzo è alla sua quarta stagione in maglia cussina. La sua è un’esperienza decennale nel campo del fitness e della preparazione atletica. A partire dalla stagione 2010/2011 sino al 2012/2013 è stato preparatore atletico e addetto statistiche Bancareale Yoyogurt Giaveno, prima in serie A2 poi in serie A1 nazionale. Nella stagione estiva 2014 si è avvicinato al Centro Universitario Sportivo torinese come consulente della sezione Beach Volley in occasione del Campionato Italiano maschile e femminile.

Nella stagione 2014/2015 ha lavorato in Finlandia con la formazione dell’HPK NAISET (3° Posto Campionato Assoluto- 2° Posto Suomi Cup - coppa di lega Nazionale) ed è stato preparatore atletico dell’Ornavasso Volley Femminile in serie A1 nazionale. Nel 2015/2016 si è trasferito in Polonia ed è stato preparatore atletico dell’Sk Bank Legionowo (Legionowo - Polonia) Orlen Liga Polacca (9° Posto). Dalla stagione estiva 2017 è tornato nelle fila cussine dove segue la serie A2 del BARRICALLA CUS TORINO VOLLEY.

Queste le su parole: “Il mio quarto anno nella stessa società: prima volta in assoluto nella mia carriera! L’ambiente e l’aria che si respirano qui sono speciali. Ho girato in lungo in largo in Italia e all’estero ma realtà così virtuose non è facile trovarle, con una precisa identità, dove le scelte sono dettate dai valori e che permettono ad ognuno di esprimersi al meglio e di crescere nel proprio percorso. Un grazie alla dirigenza per la fiducia: sono determinato a dare il massimo, pronto a riprendere questa nostra avventura insieme”.