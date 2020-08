Milano e Castiglione della Pescaia: i piemontesi in gara

Tutta al femminile l’ottava edizione del Trofeo Bracco sabato 25 luglio sulla pista del XXV Aprile di Milano.

Torna in gara Martina Merlo (Aeronautica) che proprio qui lo scorso fine settimana si è aggiudicata i 3000 metri davanti a Giovanna Epis. Questa volta la torinese sarà impegnata sui 1500 metri, distanza su cui vanta un primato personale di 4:21.55. Da seguire poi Veronica Crida (Atl. Brescia ’50 Metallurgico San Marco) in gara nelle sue due specialità: 100hs e salto in lungo. Sulla pedana del lungo ci sarà anche l’altra biellese Milica Travar (Zegna) mentre sui 100hs ai blocchi di partenza la specialista delle prove multiple Laura Oberto (Bracco Atletica), impegnata anche nel salto in alto. Sui 100 metri da seguire Gaya Bertello (Novatl. Chieri) con Martina Amidei (CUS Torino). Torna poi in pista Rebecca Menchini (Bracco Atletica), il cui esordio stagionale risale allo scorso fine settimana a Donnas con un ventoso 12.56 (+2.3). Sugli 800 metri da seguire la biellese dell’Atl. Arcobaleno Savona Stefania Biscuola. Sui 400 metri ci sarà Martina Canazza (Team Atl. Mercurio Novara) mentre sui 400hs al via l’allieva dell’Atl. Serravallese Ludovica Cavo.