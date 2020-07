Lavoratori dello spettacolo in Regione: ad agosto la proposta di manovra per il settore

E' fissata attorno al 6 o 7 di agosto la proposta da parte della Regione Piemonte ai lavoratori dello spettacolo per avviare nuove misure a sostegno del settore in crisi. E' quanto emerso questa mattina a seguito dell'incontro tra il Coordinamento regionale e gli assessori Poggio e Chiorino, nuova tappa di un lungo percorso di lotta e protesta iniziato a fine maggio.

"Finalmente si è costituito un tavolo congiunto cultura-lavoro", ha commentato uno dei referenti, Ezio Balbo, al termine della riunione in piazza Castello. "Noi abbiamo avanzato la proposta dell'erogazione diretta di un bonus da 1000 euro sulla falsariga della delibera approvata in Veneto. Gli assessori ci hanno confermato che la manovra di 10 milioni di euro a favore della cultura è già in stato avanzato, mentre nelle prossime settimane si premureranno di studiare il provvedimento veneto per capire come applicarlo anche in Piemonte".

"Un passaggio politico necessario, ne usciamo a testa alta - ha continuato -. Riconosciamo comunque un dialogo attivo con la Regione, vediamo che c'è una disponibilità al dialogo da parte dell'amministrazione. Decideremo quindi a inizio agosto come procedere, in base al genere di proposta che ci verrà presentata".

"Abbiamo anche chiesto notizie sull'indennità per associazioni e partite iva - ha aggiunto Lara Quaglia, altro referente del Coordinamento -: Poggio ci ha rassicurato che entro qualche giorno verrà pubblicato il bando e sarà immediatamente accessibile, quindi verranno erogarti i pagamenti nel mese di agosto".