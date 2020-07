 / L'oroscopo di Corinne

ARIETE : La Primavera vi ha frustrati ma avete tutto il tempo che volete per riprendervi ed organizzare un fuori porta anche se nulla sarà come una volta… Oltretutto la quadratura di Giove procaccerà agitazione, nervosismo o tensione, qualche minuto inconveniente, delle incavolature e delle stonature inducendovi a sbottare e a mal sopportare chiunque reputiate si comporti male… Rivalutate inoltre un rapporto interpersonale, un’amicizia e non trascurate lo stato di salute.

TORO : Dei tentennamenti contrassegneranno un fine luglio faticoso ma utile al fine di capire dove avete sbagliato e che cosa intorno a voi va cambiato! Se reputate che la sfiga vi tampini non abbacchiatevi, trattasi solo di un attimo di impasse atto a rendere arduo persino il compito più semplice. Nel focolare delle speranze sta per accendersi la fiamma della riuscita e tante odissee svaniranno lasciando il posto ad un agosto assai singolare. Amica da ringraziare e bellimbusto da inquadrare.

GEMELLI : Il periodo è tosto ma l’essere positivi e confidare in giornate più allettanti delle precedenti rendesi pressoché tassativo al fine di non cader preda di demoralizzazioni. Indipendentemente da un problemino di salute o valute vi caverete un pallino, farete un acquisto stuzzichino, starete insieme a chi vi fa star bene, gioirete per un accadimento o vi solleverete da un’angustia o tormento. Col bere e nel mangiare occhio a non strafare: il pancino potrebbe singhiozzare!

CANCRO : Divisi tra incudini e martelli in uno specifico frangente non capirete a chi dare torto o ragione senza offendere nessuno ma alla fin fine la spunterete riportando intorno a voi un equilibrio alquanto carente. Se in procinto di partire un minuto contrattempo costringerà a modificare il giorno o gli orari mentre se le ferie le avete già consumate non resta che tornare al rusco con un inizio piuttosto fiacco. Propensione a spaccare oggetti. Combini con amici.

LEONE : Da un lato non vedete l’ora di staccare la spina e alzare le tende, dall’altro con tutte le preoccupazioni incombenti non sapete neppure voi se librare per qualche meta o rinunciare allo svago vacanziero. Difatti qualcuno opterà per un viaggetto mentre chi è a corto di soldini o costretto a lavorare se ne starà a casina. Comunque per tutti si prevede una settimana impegnativa ma simultaneamente carina. Un bel combino fra amici nel week end risolleverà il morale.

VERGINE : Battete la fiacca e l’unico modo per sconfiggerla consiste nel selezionare gli impegni, prendere le distanze da chi troppo pretende, dipingere le giornate di positività! Se singoli sappiate che tra varie frequentazioni ne scoverete una meritevole di attenzione. Non da escludere, tra giovedì e martedì, una litigata, una memorabile serata, un diletto e un dispetto. Qualche nativo tribolerà a recuperare dei soldini. Essendo l’intestino delicatino limitate gli abbuffi e masticate pianino…

BILANCIA : Sbirciando nel cielo di questa anomala estate si intravvede una fase variegata e strampalata: avvenimenti inattesi si intrecceranno a fatti dati quasi per scontati, una novella lascerà perplessi, in casa o sul lavoro regnerà un’atmosfera cupa e non riuscirete a comprendere i pensieri di un soggetto abietto. Pure delle donnine importuneranno: regolatevi eludendo intime confidenze e siate accorti nelle amicizie. Bene invece per i vacanzieri a patto di guidare con estrema prudenza.

SCORPIONE : Splendido questo primo quarto di Luna che spadroneggiando il 27 luglio nella vostra costellazione permette di sistemare sospesi, definire una faccenda, imbastire novelle conoscenze, fare singolari esperienze…Finanziariamente la stabilità difetterà, intervallando momenti di tripudio ad altri di precarietà, implicito l’obbligo di sorvegliare casa, auto od oggettini da furtarelli e malandrini. In amore chiarite dei malintesi e coltivate soltanto storie di appurata validità.

SAGITTARIO : Da qualsiasi parte vi giriate vedete solo corrucci e scornate denotando parecchia differenza rispetto all’estate dello scorso anno quando eravate più sereni e meno ansiosi. Adesso invece non sapete cosa fare riguardo una situazione stagnante, un pensiero costante, un personaggio indecifrabile. Un’amica vi sarà d’aiuto in un guizzo di confusione mentre qualcun altro avrà da ridire su di una decisione che non intendete revocare. Contatti con località acquatiche.

CAPRICORNO : Malgrado tendiate a vedere la brocca mezza vuota, col consenso delle birbe stelle (Saturno retrogrado permettendo), tirerete respiri di sollievo cullandovi sull’onda di tenere emozioni distanziando i poveri di spirito e raccogliendo i frutti di ciò che avevate seminato … Una preoccupazione potrebbe provenire da un familiare, un’ esame da effettuare, uno sbaglio o una risposta tardante ad arrivare. Tra venerdì e mercoledì un episodio scombussolerà e una notizia allieterà.

ACQUARIO : Indaffarati e nervosetti anelerete essere lasciati in pace pur dovendo sbrigare tante di quelle faccende dall’avere pochissimo spazio da dedicare a voi stessi così come vi capiterà di battibeccare con un testone, corrucciarvi per un parente, posticipare un progetto od appuntamento o rimanere basiti dal contegno di un personaggio esoso e meschino. In amore scendete a compromessi e accontentate il partner in una richiesta… Giocate al Lotto i vostri dati di nascita!