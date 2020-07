La Grande Stile Orchestra protagonista stasera al Factory di Nichelino

Per “We are Open. A cena con musica e cinema”, oggi, sabato 25 luglio, al Factory di Nichelino si presenta in versione “Limited Edition” per un omaggio ai Beatles, la Grande Stile Orchestra, per la prima volta insieme sul palco, dopo che hanno passato i primi mesi dell'anno a suonare a distanza.

Dall'esperienza della trasmissione radiofonica “Grande Stile” nasce nel 2020 la Grande Stile Orchestra, un insieme virtuale di musicisti, amici nella vita reale, che hanno passato i primi mesi dell'anno a suonare insieme, ma a distanza. In questa versione “Limited Edition” Mattia Martino (Monaci del Surf), Eugenio Odasso (Levante, Giuliano Palma), Cato Senatore (The Bluebeaters) e Frank Cornaglia (Monaci del Surf) sullo stesso palco proporranno un omaggio ai The Beatles, suonando versioni “in Grande Stile” di alcuni brani dell’immortale band di Liverpool.

L'ingresso è libero dalle ore 19. La prenotazione tavolo con cena è obbligatoria.

“WE ARE OPEN. A cena con musica e cinema” è un viaggio nella musica: dalla scena indipendente italiana ai film dalla forte impronta musicale, da ascoltare e guardare comodamente seduti a tavola. Senza poltrone da cinema e posti in piedi, l’Open Factory si trasforma dal 27 giugno all’8 agosto in un ristorante all'aperto con tavoli e sedie a posti limitati, un grande schermo per le proiezioni del venerdì e un palcoscenico per le esibizioni live del sabato.