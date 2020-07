Nissan inizia una nuova era con Ariya

Nissan presenta il nuovo crossover coupé elettrico Nissan Ariya, inaugurando la nuova era per i veicoli elettrici di Nissan. Makoto Uchida, Chief Executive Officer, e Ashwani Gupta, Chief Operating Officer, hanno svelato Ariya in occasione di un evento virtuale, svoltosi a Yokohama presso il Nissan Pavilion che aprirà al pubblico il prossimo 1° agosto.

Ariya, il primo crossover coupé 100% elettrico di Nissan, offre un'accelerazione potente e una guida fluida e silenziosa, oltre a interni accoglienti e lussuosi tipici di una lounge. Le funzioni di guida autonoma, l'assistente vocale personale e gli avanzati sistemi di connettività aumentano la sicurezza su strada e offrono un ambiente confortevole per guidatore e passeggeri. Con un’autonomia stimata fino a 500 chilometri (in base al ciclo combinato WLTP, soggetto a omologazione), Ariya è il partner perfetto per gli spostamenti quotidiani e i lunghi viaggi.

Nissan Ariya si basa sul concept presentato al Tokyo Motor Show 2019 con lo stesso nome e anticipato per la prima volta da IMx al Tokyo Motor Show 2017 . È il primo modello di serie a rappresentare la nuova brand identity elettrificata di Nissan, definendo un percorso verso una nuova era dell’automobile in cui l'elettrificazione, la piattaforma ottimizzata e la tecnologia AI diventeranno lo standard.

“Ariya è un veicolo caratterizzato da un design innovativo e tecnologie all’avanguardia", ha affermato Ashwani Gupta, Chief Operating Officer di Nissan. "Consente di viaggiare ancora più a lungo, offrendo comfort e praticità non solo per il guidatore, ma per tutte le persone a bordo. Ariya è progettato per stupire ed esprimere ciò per cui Nissan si impegna, rendere migliore la vita dei clienti.”

Realizzato su una nuova piattaforma EV sviluppata dall'Alleanza, Ariya è la massima espressione della Nissan Intelligent Mobility , la strategia dell'azienda che si propone di migliorare ulteriormente il fascino dei propri veicoli e raggiungere l'obiettivo di un futuro a zero emissioni e zero incidenti fatali.

Incorporando i tre pilastri della Nissan Intelligent Mobility (Intelligent Power, Intelligent Driving e Intelligent Integration), Ariya combina la tecnologia avanzata dei veicoli elettrici con un nuovo livello di connettività dell'interfaccia uomo-macchina, offrendo un'esperienza di guida completamente nuova.

Design: uno stile completamente nuovo

Gli esterni

Ariya è la massima espressione di stile e tecnologia Nissan, un connubio di estetica e funzionalità. La nuova piattaforma per veicoli 100% elettrici ha permesso ai progettisti di adottare nuovi approcci e un migliore impiego dei componenti esistenti.

Il design rappresenta il primo "touchpoint" della Nissan Intelligent Mobility di Ariya, sottolineando una significativa ridefinizione della filosofia progettuale di Nissan. Tale filosofia si basa su ciò che Nissan chiama Futurismo Giapponese Senza Tempo, un approccio tipicamente giapponese, semplice e moderno allo stesso tempo, elegante e sensuale.

Incarnando il termine giapponese iki, che caratterizza la natura sofisticata e all'avanguardia di Ariya, la parte anteriore del veicolo appare fluida e continua. Elegante e moderna, questa assume la forma di “shield” e reinventa la griglia frontale dei veicoli elettrici. Lo ”shield”, che incorpora il modello kumiko giapponese tradizionale 3-D, protegge le tecnologie di rilevamento per le funzioni ProPILOT e per l’Intelligent Key.

Il logo Nissan ridisegnato è posizionato al centro dello “shield” ed è illuminato in modo nitido grazie ai 20 LED che lo compongono. Il nuovo logo Nissan rappresenta la passione e la dedizione del marchio per l'innovazione e la sfida alle convenzioni. Nel mantenere gli elementi di design che simboleggiano il sole e l’orizzonte, il logo esprime rispetto per l’eredità culturale dell’azienda e si proietta verso un futuro di servizi di mobilità ed elettrificazione.

La parte inferiore dello “shield” è delimitata da un bordo sottile che si illumina, insieme al logo, quando Ariya è acceso. I fari a LED, realizzati con quattro mini-proiettori da 20 millimetri, sono combinati con indicatori di direzione sequenziali per reinventare il design V-motion esclusivo di Nissan.

Vista di lato, Ariya sembra fendere l'aria grazie a una linea del tetto bassa ed elegante. I cerchi in alluminio da 19 pollici a cinque razze (disponibili anche da 20 pollici in funzione dell’allestimento) conferiscono alla vettura un senso di dinamicità e sportività.

La fascia anteriore e quella posteriore sono unite da una sola linea che attraversa tutto il profilo laterale della vettura, creando un movimento che garantisce agli esterni di Ariya bellezza e tensione da ogni angolo di osservazione.

La parte posteriore di Ariya è caratterizzata da un montante a “C” fortemente inclinato che si fonde con il ponte. Le luci posteriori, sagomate a forma di lama, sono state progettate per avere un effetto oscurante quando la vettura è parcheggiata e un'illuminazione rossa quando è in uso. Sempre sul posteriore sono presenti elementi luminosi sul parafango e un’ala montata in alto.

"Le proporzioni esterne di Ariya dimostrano le potenzialità della nuova piattaforma per veicoli 100% elettrici di Nissan", ha dichiarato Giovanny Arroba, Senior Design Director. "Gli sbalzi molto corti, la linea del tetto aggressiva e le grandi ruote offrono un aspetto elegante che bilancia in modo impeccabile sportività e lusso."

La colorazione esterna appositamente sviluppata two-tone rame, rimanda agli istanti appena prima dell'alba Akatsuki, quando il sole segna l'inizio di un nuovo giorno. La combinazione tra rame e tetto nero a contrasto esalta le linee fluide della vettura e il senso di movimento di un veicolo elettrico. Il color rame, in sé, fa riferimento alla conducibilità e agli albori di una nuova era dell’auto.

Oltre ad Akatsuki, Ariya è offerto con sei combinazioni bicolore, tutte con tetto nero, e quattro colorazioni full-body.

Gli interni

Definito dal termine giapponese ma – riferito alle aperture spazio-tempo – l’abitacolo di Ariya è stato progettato per offrire massima efficienza e massimo comfort. Gli interni sono più simili a quelli di un’elegante lounge di un'astronave, piuttosto che a quelli di un’auto tradizionale. Grazie alla nuovissima piattaforma EV, Ariya offre uno degli abitacoli più spaziosi della sua categoria.

La natura compatta dei componenti del gruppo propulsore ha permesso agli ingegneri Nissan di installare il sistema di climatizzazione sotto il cofano (dove si troverebbe un motore a benzina tradizionale), sfruttando l'intera lunghezza dell’abitacolo senza ostacoli. Inoltre, un pianale piatto e aperto - reso possibile dalla posizione della batteria alla base del telaio - e i sedili Zero Gravity dal profilo sottile, creano grande spazio per le gambe e una facile interazione tra i passeggeri dei sedili anteriori e posteriori.

La silenziosità tipica dei veicoli elettrici e l'uso di materiali fonoassorbenti rendono l’abitacolo confortevole, simile ad un salotto dove guidatore e passeggeri possono rilassarsi e godersi lo spazio.

Il cruscotto minimalista di Ariya si fonde perfettamente con la forma dell’abitacolo e con le portiere ed è privo di pulsanti e interruttori come quello dei veicoli convenzionali. Le funzioni primarie di controllo del clima sono integrate nella parte centrale sotto forma di interruttori touch, che vibrano quando vengono toccati e appaiono solo quando l'auto è accesa.

Sotto la parte centrale del cruscotto si trova un vano oggetti e un ripiano pieghevole. Il design innovativo del tavolo a scomparsa trasforma l’abitacolo in un ufficio mobile, realizzando un comodo spazio di lavoro.

La posizione della consolle centrale può essere regolata in base alle esigenze del guidatore e le impostazioni salvate per un posizionamento automatico ad ogni uso della vettura. Il nuovo cambio si adatta al palmo della mano e garantisce una posizione di guida rilassata con controlli a portata di mano.

I passeggeri dei sedili posteriori hanno molto spazio per la testa e per le gambe, che possono anche essere incrociate grazie al pianale piatto dell’abitacolo. Ricercatezza e comfort anche per la zona dei sedili posteriori, grazie anche a elementi di stile. La posizione dei sedili anteriori, che coprono il montante centrale, unitamente al tetto apribile offrono ai passeggeri un’emozionante vista panoramica verso l’esterno.

“Gli interni di Ariya costituiscono un ambiente piacevole per guidatore e passeggeri, che possono godere al meglio delle loro esperienza di viaggio", ha detto Arroba. "I materiali sono stati accuratamente selezionati per evitare l’aspetto tradizionale di alcuni veicoli di lusso, dando al contempo una sensazione di futurismo premium in termini di tecnologia e funzionalità.”

e-4ORCE: comfort di guida e maneggevolezza senza compromessi

Ariya è mosso da un doppio motore elettrico ed equipaggiata con un sistema di trazione integrale caratterizzato dalla più avanzata tecnologia di controllo a ruote indipendenti di Nissan, denominata e-4ORCE . La "e" in e-4ORCE indica il motore Nissan 100% elettrico. "4ORCE" si riferisce alla potenza e all'energia del veicolo, dove "4" indica il controllo integrale. Nato dalla grande esperienza globale di Nissan nei fuoristrada e auto sportive, e-4ORCE unisce la tecnologia di ripartizione della coppia ATTESA E-TS di Nissan GT-R e del sistema intelligente 4X4 di Nissan Patrol.

e-4ORCE permette una guida fluida e garantisce ottima stabilità alla vettura, gestendo in modo estremamente preciso l’erogazione della potenza e della frenata. Grazie a questa tecnologia è possibile affrontare con sicurezza ogni tipo di tracciato e superficie, senza dover cambiare stile di guida. Anche le strade innevate possono essere percorse nella massima sicurezza e comfort.

Il beccheggio della vettura è ridotto al minimo grazie alla frenata rigenerativa sull’asse posteriore e non solo sull’anteriore come nelle altre vetture elettriche o ibride. Il risultato è un eccezionale comfort di marcia.

“Grazie a e-4ORCE e alla sua capacità di gestire con precisione la potenza del motore, siamo in grado di controllare il movimento della vettura non appena i freni vengono azionati. Questo offre a tutti gli occupanti, in particolare ai passeggeri, una sensazione di guida stabile e fluida", ha affermato Ryozo Hiraku, Expert Leader Nissan Powertrain and EV Engineering Division.

Oltre alla ripartizione ottimale della coppia sull’asse anteriore e posteriore, il sistema applica un controllo indipendente su ciascuna delle quattro ruote. Questo permette di seguire le curve con minime correzioni dello sterzo.

"L’Intelligent Power di Ariya è uno dei pilastri del DNA Nissan", ha affermato Makoto Fukuda, Development Chief Product Specialist di Ariya. "Si parla spesso di veicoli elettrici e della loro capacità di passare da 0 a 100 km/h in pochi secondi. Questa è una caratteristica tipica dei veicoli elettrici, ma Ariya è anche veloce in linea retta e garantisce ottime prestazioni in una vasta gamma di condizioni, come ad esempio sulla strada di montagna innevata o sulle strade bagnate della città.”

Intelligent Power: eccezionali performance in un’ampia gamma di situazioni

L’avanzata tecnologia EV di Nissan Ariya unisce il piacere e la potenza della guida a zero emissioni, con le ottime capacità di ricarica e l’estesa autonomia di percorrenza.

Con cinque versioni per il mercato europeo, sia a trazione integrale che a due ruote motrici, Nissan Ariya è in grado di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di clienti.

La versione Ariya 63kWh a due ruote motrici è l'ideale per i pendolari che cercano qualità e stile nel loro EV. Le versioni Ariya 87kWh, sempre a due ruote motrici, offrono un’autonomia più ampia per chi desidera fare viaggi più lunghi.

La versione a trazione integrale Ariya e-4ORCE 63kWh offre ottime prestazioni e un’ampia dotazione di tecnologie innovative, tra cui i due motori elettrici e tecnologia di controllo e-4ORCE. Ariya e-4ORCE 87kWh a trazione integrale offre maggiore autonomia di percorrenza e più potenza. Ariya e-4ORCE 87kWh Performance rappresenta il top di gamma con la migliore combinazione tra prestazioni e contenuto tecnologico.

Tutte le versioni di Nissan Ariya possono trainare fino a 1.500 kg.

Fluida e potente su strada

La nuova piattaforma EV di Ariya è stata progettata per offrire alla vettura massima maneggevolezza, confermando la tradizione Nissan nel produrre auto divertenti da guidare. Il pacco batterie si trova sotto la parte centrale, per garantire un baricentro basso e un’uniforme distribuzione dei pesi fra asse anteriore e posteriore.

Il design piatto del pacco batteria e la traversa integrata nel vano batteria, consentono di avere un pianale piano e una estrema rigidità strutturale. Le sospensioni sono ottimizzate a vantaggio di maneggevolezza, stabilità, riduzione delle vibrazioni e quindi del comfort.

Le sospensioni posteriori sono multi-link e per alcune versioni è previsto un motore elettrico, per maggiori performance, bilanciamento e comfort.

Tre sono le possibili modalità di guida, Standard, Sport ed ECO (i modelli e-4ORCE includono anche la modalità Snow), che permettono di adattare la vettura a tutti gli stili di guida e alle varie circostanze. La rigidità strutturale di Ariya, unitamente allo sterzo molto reattivo offrono ottima risposta e precisione in curva. La distribuzione bilanciata del peso, circa 50/50 su asse anteriore e posteriore, grazie alla posizione della batteria, fa sì che Ariya si comporti in curva in modo prevedibile, in piena sicurezza. La forma aerodinamica del sottoscocca piatto contribuisce alla stabilità di guida, mentre il corto raggio di sterzata rende la vettura facilmente manovrabile anche su strade strette e parcheggi.

Ariya, oltre a un’eccezionale autonomia di guida, può vantare ottime performance in termini di rigenerazione e ricarica rapida, utilizzando il Combined Charging System in Europa. Questo grazie anche alla funzione di controllo termico della batteria con raffreddamento a liquido, che ne ottimizza costantemente la temperatura.

Le versioni Nissan Ariya con batteria da 63kWh sono dotate di un caricabatteria da 7,4 kW per uso domestico, mentre le 87kWh includono un caricabatteria trifase da 22kW idoneo anche per la ricarica pubblica. Inoltre tutte le versioni di Ariya possono anche supportare una ricarica rapida fino a 130kW per la massima tranquillità durante i lunghi viaggi.

Intelligent Driving: un’esperienza di guida high-tech e low-stress

Ariya garantisce alti livelli di comfort e sicurezza, grazie alle più avanzate tecnologie Nissan, incluso un ProPILOT potenziato. Presente di serie sulla Nissan LEAF di seconda generazione, ProPILOT è un sistema di assistenza avanzata alla guida che aiuta il guidatore a mantenere la vettura centrata nella corsia, a muoversi nel traffico autostradale stop-and-go e a mantenere una velocità e una distanza prestabilite dal veicolo che precede.

ProPILOT con Navi-link, con l'aggiunta di dati stradali e tecnologia di rilevamento, è in grado di offrire una guida più fluida in autostrada a corsia singola. Collegandosi al sistema di navigazione e utilizzando i dati della mappa stradale, il sistema può regolare la velocità della vettura in base al limite impostato o in base al percorso. Ad esempio, può rallentare prima di una curva a gomito, per il massimo comfort di tutte le persone a bordo.

Una volta raggiunta la destinazione, ProPILOT Park aiuta a riconoscere uno spazio libero e guidare il veicolo al suo interno con tre semplici passaggi, rendendo il parcheggio frontale, in retromarcia e parallelo un'esperienza senza stress (disponibile in mercati limitati).

Nissan Ariya dispone anche di funzioni di assistenza alla guida che sono state apprezzate da centinaia di migliaia di automobilisti in tutto il mondo. e-Pedal , introdotto per la prima volta su Nissan LEAF, permette di accelerare e decelerare utilizzando solo il pedale dell'acceleratore. Su superfici a bassa aderenza, i freni vengono azionati contemporaneamente al motore, permettendo a tutte e quattro le ruote di rallentare il veicolo in modo sicuro. Su Ariya, equipaggiato con e-4ORCE, la coppia rigenerativa è distribuita non solo alle ruote anteriori, ma anche a quelle posteriori, con il risultato di una guida ancora più fluida e confortevole anche in caso di frenata completa.

Nissan Ariya è inoltre dotato di ulteriori tecnologie di sicurezza, come il Nissan Safety Shield, che comprende Intelligent Around View Monitor, Sistema Intelligente di Avviso Collisione Frontale, Sistema Intelligente di Frenata d’Emergenza, Sistema Automatico di Frenata d’Emergenza Posteriore.

Intelligent Integration: mantenere Nissan Ariya al massimo del suo potenziale

Ariya incarna la filosofia Nissan di mettere le persone al centro, progettando veicoli intuitivi ed emozionanti. Ciò include le ultime novità in fatto di connettività, compresa una nuova interfaccia uomo-macchina e aggiornamenti del firmware via etere. La tecnologia di assistenza personale intelligente di Nissan è dotata di un sistema di riconoscimento vocale con una tecnologia avanzata di comprensione del linguaggio naturale, in modo che il conducente non distolga lo sguardo dalla strada.

È possibile interagire da remoto con Ariya, per controllare lo stato della batteria e in caso di destinazione programmata, l'Intelligent Route Planner invierà un promemoria quando è il momento di partire. Durante la guida, il sistema monitora le condizioni della strada e suggerisce percorsi alternativi per ridurre i tempi di viaggio. Utilizzando l'applicazione per smartphone NissanConnect, la temperatura dell’abitacolo può essere impostata anche prima di entrare nel veicolo.

Avvicinandosi a Nissan Ariya, le porte si aprono automaticamente grazie alla chiave intelligente. Le luci esterne anteriori e posteriori, così come il logo Nissan, si accendono automaticamente, segnalando che il veicolo rileva la presenza del guidatore. Le luci interne si accendono dolcemente quando la porta viene aperta. Il sedile, la posizione del volante e la console centrale a scorrimento automatico sono tutti regolati in base al profilo del conducente memorizzato e collegato alla chiave intelligente. L’illuminazione andon di Ariya ricorda la sapienza artigianale giapponese. Dopo che tutti gli occupanti sono seduti e le portiere si chiudono, l'illuminazione interna si spegne, e quando il guidatore spinge l'interruttore di avviamento, un effetto "pulsante” lo invita a prendere in mano il volante.

L'interfaccia del display è costituita da un quadro strumenti da 12,3 pollici e di un display centrale da 12,3 pollici, allineati fra loro orizzontalmente. Questa disposizione facilita il guidatore nell’accedere a diverse informazioni senza distogliere lo sguardo dalla strada. Anche l’orientamento dei due display favorisce la lettura di informazioni importanti quali lo stato della batteria, l'autonomia, la navigazione. Altre informazioni sono visualizzabili tramite i display e si possono personalizzare le schermate facendo apparire proprio dietro al volante quelle ritenute più utili.

Ariya vanta uno dei più grandi display heads-up a colori del segmento, grazie al quale vengono proiettate informazioni nel campo visivo del guidatore, senza creare disturbo o distrazione.

Dicendo "Ciao Nissan" o "Ehi Nissan", chi si trova a bordo può chiedere a voce informazioni sul veicolo e gestire l’itinerario di viaggio, compresa la ricerca di punti di interesse. Le funzioni all'interno del veicolo, come la selezione di una playlist o la regolazione della temperatura dell'abitacolo, vengono eseguite senza sforzo e senza che il guidatore distolga lo sguardo dalla strada. Con una connettività integrata (4G), il sistema può accedere ai dati del cloud per comprendere meglio le richieste.

"La tecnologia intelligente di assistenza personale di Nissan è un'espressione di omotenashi - l'usanza giapponese di rispettare al massimo il cliente", ha detto Fukuda. "Fornisce un'esperienza senza soluzione di continuità, sia fuori dalla vettura che a bordo. Ariya supporta lo stile di vita del cliente sia da casa che in viaggio".

Ariya è anche il primo modello Nissan con aggiornamenti del firmware via etere, chiamato Remote Software Upgrade. La tecnologia aggiorna automaticamente vari software all'interno del veicolo - in particolare, il software che controlla il sistema multimediale, l'architettura elettrica ed elettronica, il telaio, il sistema di climatizzazione e le impostazioni del veicolo - senza dover portare il veicolo in un centro di assistenza. Con aggiornamenti periodici in tempo reale, Ariya funziona sempre al massimo delle sue potenzialità. Un sistema di memoria dual-bank permette di effettuare aggiornamenti anche in viaggio. Questi vengono scaricati e memorizzati in uno slot di memoria separato. Quando il sistema ha confermato il download, il tutto viene trasferito allo slot di memoria aggiornato. Tutto avviene in modo rapido e semplice, rendendo gli aggiornamenti e l'integrazione delle nuove funzionalità un'esperienza semplice e fluida.

Il futuro dei veicoli elettrici è adesso

Il crossover coupé Nissan Ariya apre una nuova era per i veicoli elettrici di Nissan e grazie alla Nissan Intelligent Mobility permette una guida potente e fluida, supportata dalle più recenti tecnologie progettate per sostenere, rispondere e rispettare le intenzioni del guidatore. Un design ispirato al Futurismo Giapponese Senza Tempo accoglie gli occupanti a bordo della vettura con l’obiettivo di superare le loro aspettative.

"Ariya migliora ulteriormente il piacere di guida, garantendo elevati livelli di comfort, sicurezza e connettività", ha spiegato Gupta. "È più di un crossover elettrico, è un vero force of wonder e arriverà presto".

Maggiori dettagli su disponibilità e prezzi di Ariya in Europa saranno disponibili nei prossimi mesi.

In Europa saranno disponibili cinque versioni di Nissan Ariya