Il Tennis Beinasco è pronto per la semifinale scudetto di A1 Femminile

C’è grande attesa in casa US Tennis Beinasco per la partita di andata delle semifinali playoff di serie A1 femminile a squadre. Dalle 10 di domenica, sui campi di casa di via Spinelli 5, la formazione capitanata da Cristina Coletto sfiderà le portacolori del Tennis Lucca, circolo che ha chiuso in testa al girone 2 la fase iniziale della competizione: “Siamo pronti per la prima sezione di una sfida di semifinale – afferma il presidente del circolo piemontese Sergio Testa – che deve essere letta nell’ottica del doppio incontro. Le avversarie sono quotate ma cercheremo ovviamente di dare il massimo domenica in casa davanti al nostro pubblico”.

Dopo il successo di domenica scorsa contro il TC Genova 1893, colto su un campo difficile e contro avversarie di gran livello, il morale è alto in casa Beinasco, come sottolinea la numero 1 della compagine, Giulia Gatto Monticone, torinese determinante in questo scorcio di campionato: “Siamo pronte, la squadra è al completo. Ospiteremo il TC Lucca che ha giocatrici che conosciamo per forza e coesione. Ci attende una domenica decisamente delicata in cui ogni partita avrà un valore quasi doppio essendo la giornata di apertura dei playoff. Siamo fiduciose e cariche e cercheremo di cogliere il maggior numero di punti possibili. Certamente saremo accompagnate dal sostegno del nostro pubblico e dal tifo del nostro primo estimatore e tifoso, il presidente”.

Beinasco in lista con Giulia Gatto Monticone, Federica Di Sarra, Reka Luca Jani, Federica Rossi. Maria Marfutina e Maria Canavese. Dall’altra parte della rete troveranno le sorelle Pieri, Jessica e Tathiana e la monzese Bianca Turati, tre singolariste che hanno tenuto testa al TC Prato campione in carica nel proprio girone. Occhi puntati, pensando anche alla sfida di ritorno, sulla finale scudetto del 12 agosto a Todi. L’altra semifinale opporrà proprio le campionesse in carica del TC Prato al TC Parioli Roma.

US Tennis Beinasco impegnata anche in serie A2 femminile a squadre (sempre playoff) sui campi del TC Italia Forte dei Marmi, a partire dalle 15. Zmau, Colmegna, Rizzetto ancora una volta chiamate alla prova d’orgoglio, arma che hanno costantemente messo in campo in questo campionato.