La Reale Mutua Avigliana Rebels supera per 2-0 il La Loggia e si aggiudica il derby torinese, match valido per il recupero della 1^ giornata del girone A del campionato serie A2 di softball.

Il risultato dei due incontri giocati non però rispecchia l’andamento del gioco, rimasto in bilico fino agli ultimi inning, il gran merito è da attribuire all’ottimo comportamento sul diamante della giovane squadra loggese, che ha dato filo da torcere alle padrone di casa.



Nella calda Torino le aviglianesi strappano così un’importante vittoria, grazie ad un’attenta difesa e da un, finalmente, prolifico attacco.

Nella prima delle due partite giocate, il risultato è rimasto inchiodato sul punteggio di 2-0 dal 1° al 5° inning, quando il La Loggia ha dimezzato lo svantaggio; nello stesso inning e quello successivo gli attacchi decisivi delle aviglianesi che hanno portato cinque corritrici a punto.



Il secondo incontro in programma è rimasto in bilico fino al 4° gioco,

quando sul punteggio di 3-3, la Reale Mutua ha inanellato 3 punti ed ha

staccato definitivamente le avversarie, per poi chiuderlo sul definitivo

8-3. Il lavoro fatto durante la settimana porta i suoi frutti e fa ben

sperare per il futuro.



La squadra non si riposa, infatti lunedì (oggi per chi legge) riscenderà nuovamente in campo in via Passo Buole, dove a partire dalle ore 17

incontrerà la Nazionale U15 di softball in un doppio incontro amichevole della durata di 5 inning ciascuno.

Per l’occasione la manager Maristella Perizzolo ha convocato anche diverse atlete U15, che tanto bene stanno facendo, e che pomeriggio hanno vinto il derby di Avigliana superando le Bees.



Risultati d

RECUPERO 1^ GIORNATA

• Reale Mutua Avigliana Rebels vs Softball La Loggia 2-0 (7-1, 8-3)

7^ GIORNATA

• Monzesi New Bollate vs Sacco Legnano Softball 2–0 (3-1, 13-4)

• Supramonte Orgosolo (Nu) vs Banco di Sardegna Nuoro 0-2 (0-11, 4-11)



Classifica girone A

1. Monzesi New Bollate (4) 3-1

2. Real Mutua Avigliana Rebels (6) 4-2

3. Banco di Sardegna Nuoro (6) 4-2

4. Sacco Legnano Softball (6) 3-3

5. Polisportiva Supramonte (6) 2-4

6. Softball La Loggia (4) 0-4