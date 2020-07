Toro, Cairo smentisce le trattative: “Non venderei mai dopo una stagione come questa”

Urbano Cairo non ha alcuna intenzione di vendere il Toro. E’ questo quanto emerge da una telefonata tra il presidente del Torino e l’Ansa. Ripetutamente contestato, il patron granata ha affermato: “Mai venderei dopo una stagione come questa, anche se non è detto che io debba restare a vita alla guida della società, hanno lasciato Milan e Inter presidenti storici, come Berlusconi e Moratti”.

Smentite quindi, almeno per il momento, le voci circa un’ipotetica vendita del Toro. Cairo, dal canto suo, ha ammesso come la stagione della squadra granata sia stata comunque al di sotto delle aspettative: “L’anno scorso siamo arrivati settimi e abbiamo fatto un investimento importante di 25 milioni di euro per Verdi, oltre al ritorno di Lyanco”. “E’ stata però un’annata sfortunata, a volte capita - ha proseguito il presidente - aver raggiunto la salvezza con due giornate d’anticipo non è un obiettivo coerente con la storia degli ultimi nove anni di Serie A del Toro in cui la media di posizione è stato l’ottavo posto”.