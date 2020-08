Il Tennis Beinasco fermato in casa dal CT Lucca: finale compromessa?

Giornata con pochi acuti la prima della semifinale playoff della stagione in corso per l’US Tennis Beinasco in A1 femminile a squadre. Sui campi di casa il circolo piemontese è stato sconfitto per 3-1 dalle portacolori del CT Lucca. Che non fosse la classica domenica delle imprese lo si è capito al termine del primo singolare, vinto dalla monzese Bianca Turati, nell’occasione particolarmente ispirata, contro l’ungherese dell’US Tennis Beinasco Reka Luca Jani. Turati, perfetta con il classico rovescio ad un mano, per il 6-4 6-2 dopo un’ora e 46 minuti. Jani in difficoltà nella prima parte di gara e in parziale ripresa all’inizio della seconda. Fallita però l’occasione di portarsi sul 3-2 è stata ancora una volta la giocatrice di Barzanò a salire in cattedra e chiudere in modo perentorio all’ottavo gioco.

Sul campo adiacente il punto dell’1-1 è arrivato grazie a Giulia Gatto Monticone che, pur a fatica ha avuto la meglio per 7-5 4-6 10-7 su Jessica Pieri, seguita in panchina dal padre Ivano. La torinese si è complicata un po’ la vita partendo bene in entrambi i set (3-0) ma subendo altrettante rimonte da parte della solida rivale. Nella prima frazione la Gatto Monticone ha reagito e dal 5-5 ha conquistato i due game successivi. Nella seconda, dopo aver avuto due palle non consecutive per il 5-2, si è vista raggiungere e superare dalla Pieri, abile nel pareggiare i conti. La decisione al match tie-break, con la torinese a segno per 10-7 dopo aver tremato e commesso diversi errori, fortunatamente non determinanti.

Nel terzo singolare la giovane del Beinasco, Federica Rossi, è partita di gran carriera contro Tathiana Pieri (5-2) ma si è via via spenta, subendo al termine la sconfitta sullo score di 5-7 1-6. La giornata negativa di Federica Rossi ha trovato conferma anche in doppio dove la talentuosa tennista del Beinasco si è arresa per 6-0 6-1 in tandem, con Federica Di Sarra (coppia solitamente protagonista in positivo) contro il duo avversario composto da Tatiana Pieri e Bianca Turati. Soli 54 minuti per le portacolori del CT Lucca per chiudere le ostilità di campo. La sfida di ritorno si presenta dunque difficile per le piemontesi che domenica prossima dovranno fare a meno anche di Giulia Gatto Monticone, impegnata a Palermo nelle qualificazioni del WTA International che segnerà la ripresa ufficiale del tennis femminile su scala mondiale.

“Cercheremo come sempre di dare il massimo – ha detto il presidente dell’US Tennis Beinasco, Sergio Testa, a fine giornata – e onorare il campionato. Non sarà facile sovvertire il pronostico ma come abbiamo dimostrato a Genova nel girone non partiamo mai battuti”.