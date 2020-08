Verso gli ottavi di Champions League: cosa dicono le quote di Juve-Lione

È uno di quegli appuntamenti che si attendono per tutta la stagione: in questo caso, quasi una sorta di ennesimo appuntamento con il destino per i tifosi juventini, che non vogliono veder sfumare il sogno di alzare la coppa dalle grandi orecchie dopo così tanti anni, già agli ottavi di finale.

Eppure, la Juventus di Maurizio Sarri, nel corso delle ultime partite sta lasciando molto a desiderare, al punto tale che tanti appassionati di betting online cominciano a pensare che possa anche finire clamorosamente fuori dalla Champions League.

Uno sguardo alle quote di Juve-Lione

Dopo aver scelto uno dei tanti portali che operano con la licenza ADM o AAMS, dando un’occhiata su casinoonlineaams.com , ecco che gli utenti si imbattono in palinsesti molto ricchi e attrezzati, specialmente per quanto riguarda il calcio e la Champions League.

Ovviamente, le quote per il match di ritorno tra Juventus e Lione, valido per gli ottavi di finale di Champions, sono già presenti da diverso tempo a palinsesto, ma ultimamente sono sempre più interessanti. Prima di tutto perché il Lione, in Francia, ha dovuto fermarsi dopo la chiusura definitiva del campionato di calcio, e adesso affronterà solo due partite ufficiali prima della Juve.

Come si può facilmente intuire, la quota su cui si punta maggiormente rimane sempre l’1, ovvero la vittoria della Juventus che giocherà in casa, ma senza pubblico. Il successo dei bianconeri è quotato tra 1.50 e 1.60, ma è chiaro che gli uomini di Sarri non si potranno certo accontentare di fare il compitino. All’andata, infatti, i francesi ebbero la meglio con il risultato di 1-0, quindi servirà vincere con almeno due gol di scarto per poter passare il turno.

Insomma, non va bene un punteggio con uno scarto ridotto: alla Juve, giusto per intenderci, sarebbe sufficiente anche un semplice 2-0. Per gli amanti delle scommesse un po’ più azzardate, è proprio quest’ultimo il risultato più probabile, ma è interessante tener conto anche della quota relativa al risultato esatto sul 3-1.

Il risultato finale di 1-0, che porterebbe entrambe le squadre ai tempi supplementari ha una quota molto interessante, visto che supera 6,00. Molto meno probabile un pari, la cui quotazione è pari a 4,00, così come il colpaccio esterno degli uomini di Garcia, che frutterebbe anche un bel gruzzoletto a chi dovesse decidere di investirci, data la quota molto succulenta, che supera tranquillamente 6,00.

Le quote più particolari

Tutti sappiamo quanto Cristiano Ronaldo ami una competizione come la Champions League, dove si sente un protagonista sempre di casa. Ecco spiegato il motivo per cui si potrebbe tentare di scommettere sul portoghese nella lista dei marcatori del match: certo, non si tratta di una quota particolarmente alta, ma è giusto tenerla in considerazione.

Infine, due piccole chicche che potrebbero rappresentare un azzardo pagato molto bene. Vi ricordate il gol che fece Cuadrado qualche anno fa in Francia proprio al Lione? Ebbene, chissà che non sia proprio lui a lasciare lo zampino decisivo. Altrimenti, si potrebbe optare anche per l’opzione Under 2,5, a maggior ragione se le due squadre dovessero andare a segno poco dopo l’inizio del match.