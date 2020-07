Pino sotto le stelle: una serata con il naso rivolto al cielo, a ritmo di jazz

Una notte unica di musica e magia. A testa in su a guardare le stelle cadenti ac-compagnati dal pianoforte di Fabio Giachino, uno dei più grandi talenti del jazz italiano. Prenota la tua sdraio, prendi il tuo drink ed esprimi un desiderio.

Il jazz torna a Pino Torinese e sceglie come serata di debutto la speciale notte di San Lorenzo. Da sempre il cielo pinese cattura lo sguardo di professionisti e appassionati, poiché punto di osserva-zione ideale della volta stellata. Per anni il jazz è stato protagonista di questa collina torinese. Un buon presupposto per sviluppare una serata che unisce la musica del pianista Fabio Giachino al rinomato cielo d’agosto.

L’evento è organizzato dal Comune di Pino Torinese, con la direzione artistica di Alessandro Gambo, in collaborazione con Jazz is Dead Festival - che firma l’ospitalità musicale, Infini.to – Planetario di Torino - che propone i contenuti scientifici e la piscina Moby Dick - che mette a disposizione del pubblico le sdraio dalle quali godersi lo spettacolo con il naso all’insù. Il servizio di ristoro - food & drink - è a cura del The Beach di Torino.

La serata si tiene presso l’ex stazione di risalita del Planetario di Via Osservatorio 8 a Pino To-rinese e si inserisce nel più ampio contesto del “cantiere animato”, il percorso partecipato coordi-nato dal gruppo di esperti del servizio Hangar Point della Regione Piemonte che dal 2018 ha la-vorato all’individuazione condivisa della vocazione del sito e dei criteri di gestione degli spazi, che saranno affidati tramite le procedure pubbliche trasparenti.

L’artista coinvolto per l’occasione è il pianista jazz Fabio Giachino, considerato uno dei mag-giori talenti apparsi sulla scena musicale italiana degli ultimi anni, il suo stile eclettico intratterrà il pubblico durante la ricerca delle stelle cadenti, le famose lacrime di San Lorenzo. Ma non solo. Durante la serata sarà possibile osservare direttamente il cielo a occhio nudo guidati dallo staff di Infini.to – Planetario di Torino, alla scoperta degli oggetti che lo popolano, ascoltando storie di miti e leggende che solo la volta celeste è in grado di raccontarci. A completare la proposta il dj Andrea di Maggio aka Passenger proporrà una selezione musicale ricercata per l’occasione, che spazierà tra gli ambienti cosmici della black music.