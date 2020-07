Disabili, Magliano: “Permettiamo agli ospiti delle strutture di riabbracciare i propri familiari”

“Permettiamo agli ospiti delle strutture per persone con disabilità o autismo di entrare a tutti gli effetti, come tutti gli altri, nella Fase 3: questo il mio appello alla Giunta Regionale. Per gli ospiti delle strutture di questo tipo il ritorno a una normalità pur prudente è fondamentale non solo per una qualità della vita accettabile, ma anche per questioni riabilitative e terapeutiche. Molti non abbracciano i propri familiari da mesi” lo afferma il consigliere regionale Silvio Magliano.

“Sgomberiamo subito il campo da un fraintendimento. L'articolo del DPCM dell'11 giugno scorso che fa riferimento a questo tipo di strutture non è l'1.1bb (quello delle RSA), come considerato dalla Giunta, ma il 9, articolo che non lascia spazio a interpretazioni: tutte le attività di questo tipo sono "riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori".