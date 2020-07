Metro 1, da Città di Torino e Metropolitana 983mila euro per la progettazione del prolungamento fino a Rivoli

Ci sarà anche la progettazione del prolungamento della linea 1 della metropolitana fino al centro di Rivoli tra gli interventi per le quali la Città di Torino richiederà il finanziamento statale attraverso le risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

La Giunta Comunale, su proposta dell’ assessora alla Viabilità Maria Lapietra, ha deciso infatti di utilizzare 615mila euro, frutto del reintegro del Fondo, per la redazione del progetto di fattibilità della tratta 5.

I costi complessivi della progettazione, stimati dalla società Infra.To in 983mila euro, saranno cofinanziati dalla Città Metropolitana per 368mila euro attraverso l’utilizzo di analoghe risorse assegnate dal medesimo decreto del Ministero per le Infrastrutture e dei Trasporti del 23 dicembre dello scorso anno.

“Il prolungamento della linea 1 fin nel centro di Rivoli, della quale la Città Metropolitana cofinanzierà la progettazione, riveste una grande valenza strategica per il futuro della mobilità dell’area metropolitana a ovest di Torino sempre più accessibile, sostenibile e integrata”, commenta il consigliere delegato ai Trasporti della Città Metropolitana Dimitri De Vita.