Come organizzare un torneo di poker online

Durante la prima parte del 2020 il gioco del poker online ha avuto i migliori risultati a livello di utenti attivi registrati negli ultimi anni. Il merito di questo nuovo trend è da dividere in parti uguali tra il lavoro di programmazione delle sale da gioco digitali, la mancanza di alternativa per il comparto del gioco, di tipo fisico, inclusa la mancanza di eventi legati al betting online e il ritorno da parte degli appassionati, specialmente per quanto concerne i tornei di poker che vengono organizzati. Il percorso per organizzare un torneo di poker online è diventato sempre più semplice, visto che il mercato digitale odierno in Europa è sempre più attivo e dinamico.

Le regole da seguire per organizzare un torneo di poker

Per la buona riuscita di tornei di poker online è importante avere contatti con appassionati di gioco del poker, condizione ideale per prendere dimestichezza con questo tipo di contesto a livello organizzativo. Secondo i dati pubblicati tra la seconda metà del 2019 e il primo semestre in bilancio per questo 2020, il gioco del poker sta tornando repentinamente in auge, grazie anche al lavoro svolto dalle poker room e dall’organizzazione di eventi come tornei online di poker, i quali sono il primo step necessario per entrare nella cerchia degli esperti e per competere con i veri professionisti del poker digitale. Molti dei campioni attuali, per quanto riguarda il circuito del poker sportivo professionale, hanno iniziato proprio iscrivendosi a tornei a numero chiuso, dove hanno imparato a giocare con altri utenti, persone mai conosciute prime, che sono il metodo migliore per migliorare il proprio gameplay, elemento che vale per il poker, così come ogni altro tipo di contesto dove si gioca con denaro vero.

La variante del poker da adottare per il vostro torneo

Tra le regole che vanno subito stabilire c’è quella che determina la scelta della variante di poker da utilizzare per il detto torneo. Come abbiamo visto durante il 2019 le varianti maggiormente conosciute e apprezzate dal pubblico sono il Texas Hold’Em, l’Omaha e il 7 card stud. Ci sono diversi tipi di poker che possono essere praticati oggi online, senza escludere naturalmente il poker classico. L’organizzazione di tornei online di poker è un sistema per farsi conoscere in questo ambito e tentare di entrare nei giri più prestigiosi ed esclusivi che riguardano il settore del gioco online e nello specifico del poker digitale. Oggi il poker online ha cambiato faccia, per via del fatto che spesso gli utenti che si iscrivono sono alla ricerca di qualcosa di nuovo e dinamico: per questo motivo è nata l’idea di snap poker, un metodo dove ci si iscrive e si passa senza soluzione di continuità da un tavolo a un altro, senza perdere tempo, favorendo un gioco veloce ed essenziale . Si può praticare anche con piccole somme di denaro, che è probabilmente l’elemento che rende i tornei di poker di maggior successo e di impatto tra la comunità dei giocatori abituali. Il poker cash fino a qualche tempo fa era considerato un gioco molto più stimolante e ambito, cosa che invece oggi si può dire per il poker da torneo.

Gli elementi da considerare quando si organizza un torneo di poker

Organizzare un torneo di poker potrebbe sembrare facile, ma ci sono degli elementi che vanno presi in considerazione: uno di questi è la struttura stessa del torneo che desideriamo organizzare. Avere una buona struttura adeguata è quindi la vera mission, dato che è necessario calibrare lo stack iniziale con il livello dei bui e tutti le regole fondamentali che bisogna seguire per giocare a poker in modo adeguato. Ricordate infatti che si tratta di un gioco di abilità e che come tutti gli skill games c’è bisogno di tempo adeguato da dedicare a una singola partita, elemento fondamentale quindi per la buona riuscita di un torneo. Un’altra componente importante per giocare a poker da torneo è legata ai premi in palio, oltre che alla quota di iscrizione per partecipare e per cercare di vincere contro gli altri giocatori in gara. Sarà proprio il numero di giocatori coinvolti che farà la differenza, visto che il gioco è dato appunto dal numero sufficiente di partecipanti. I tornei di poker possono essere svolti seguendo diverse varianti, ma il vero modello da prendere sempre come riferimento è quello delle WSOP. Si tratta infatti di un modello di torneo vincente, duttile ed efficace che non a caso viene praticato ormai da 50 anni. Partendo da questo modello bisogna però pensare a come organizzare il proprio torneo di poker, in base alle esigenze del vostro network e della capacità di coinvolgere o meno la massa critica perché questo evento possa avere il giusto riscontro e il successo adeguato per farvi conoscere nell’ambito del poker online.