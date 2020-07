Santena, dopo l'emergenza Covid torna il servizio di Guardia medica

Torna la Guardia Medica a Santena. Dopo la sospensione obbligata dal Covid 19 da venerdì sera 31 luglio riprenderà ufficialmente il servizio di Guardia Medica presso la casa di riposo Forchino, in Via Milite Ignoto, 32.



"È stato predisposto l'ambulatorio con accesso autonomo dall'esterno - precisa il sindaco Ugo Badi - Nell'assoluto rispetto delle direttive COVID e garantendo la sicurezza di medici e pazienti".



A breve riprenderà anche il servizio di terapia iniettiva sempre presso i locali del Forchino. "Non abbiamo ancora la data precisa di riattivazione, ma pian piano tutte le varie strutture e i servizi stanno ripartendo- spiega il primo cittadino - Se continuano tutti a rispettare le norme di sicurezza, ogni giorno riusciremo a fare un passo avanti verso il ritorno completo alla normalità".