Nuoto per salvamento, i risultati del Campionato Regionale di Categoria su Base Regionale

Come per il nuoto, anche le competizioni di salvamento di Piemonte e Valle d’Aosta sono ripartite, con il Campionato Regionale di Categoria. La manifestazione, andata in scena al Palazzo del Nuoto di Torino, è valida per il Campionato Italiano di Categoria su Base Regionale, con i tempi stabiliti dagli atleti nelle varie specialità che comporranno una classifica a livello nazionale. Nel rispetto delle linee guida ministeriali e federali per ridurre e prevenire il rischio di diffusione del Covid-19, si sono disputate soltanto le sei gare individuali, in un’unica giornata e divise in due turni. Circa 130 i partecipanti, appartenenti alle categorie Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior, in rappresentanza di 10 società e per un totale di oltre 370 presenze gara. Nella classifica per società il primo posto è della Sa-Fa 2000 Torino, che sul podio ha preceduto Centro Nuoto Nichelino e Polisportiva UISP River Borgaro. A completare l’elenco delle prime otto ci sono Nuotatori Canavesani, CS Roero, GS Vigili del Fuoco Salza, Aquatica Torino e Rari Nantes Torino.



A livello individuale, hanno raccolto tre titoli regionali Simone Re (Aquatica Torino, 200 ostacoli, 100 percorso misto, 50 manichino Senior), Francesca Pasquino (Nuotatori Canavesani, 200 ostacoli, 100 manichino pinne e torpedo e 50 manichino Cadette) Elisa Dibellonia (Centro Nuoto Nichelino, 100 percorso misto, 100 manichino pinne e torpedo, 200 super lifesaver Junior), Letizia Borra (Aquarium Novi Ligure, 100 ostacoli, 100 percorso misto e 50 manichino Ragazze), Francesco Garino (Polisportiva UISP River Borgaro, 100 ostacoli, 100 manichino pinne e torpedo e 200 super lifesaver Ragazzi) e Giacomo Baiardi (Aquarium Novi Ligure, 100 percorso misto, 100 manichino pinne e 50 manichino Ragazzi).