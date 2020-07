Wine Advocate: premiati 5 Barolo 2016 con 100 punti, il massimo dei voti

Piemonte, Langhe e colline sono un trio vincente su scala mondiale, scopriamo quali sono le bottiglie di barolo premiate con 100/100 dalla famosa rivista americana Wine Advocate fondata da Robert Parker nel 1978.

Vendemmia nebbiolo 2016, una grande annata “vecchia scuola”.

La vendemmia 2016 è una di quelle a cui fare riferimento per qualità e longevità. Primavera umida e fresca che ha ritardato il ciclo vegetativo continuando con un’estate mite senza picchi di calore. I cambiamenti climatici degli ultimi anni, che portano ad estati torride e secche sono la principale causa del deterioramento della qualità delle uve nebbiolo. La 2016 invece, è stata un’annata in cui la maturazione delle uve si è protratta fino a settembre e la raccolta delle uve è avvenuta nel corso del mese di ottobre con una maturazione delle uve ottimale.

Quali sono i Barolo 2016 che hanno ottenuto 100 punti?

I punteggi di Wine Advocate, oggi di proprietà Michelin, sono stati assegnati da Monica Larner che dal 2013 segue per l’Italia la famosa rivista americana. Vi state chiedendo cosa significhi un punteggio 100/100 per un vino?

Siamo di fronte alla perfezione in tutti i sensi, ma non solo, per il barolo uno dei fattori discriminanti è il potenziale di invecchiamento delle bottiglie. Seguono le bottiglie di barolo, il re dei vini, premiate con 100 punti su 100.

Bartolo Mascarello Barolo DOCG 2016 - Punteggio WA: 100/100

Comm. G.B. Burlotto Barolo DOCG Cannubi 2016 - Punteggio WA: 100/100

Gaja Barolo Sperss 2016 - Punteggio WA: 100/100

Luciano Sandrone Barolo DOCG Le Vigne 2016 - Punteggio WA: 100/100

Vietti Barolo Rocche di Castiglione 2016 - Punteggio WA: 100/100