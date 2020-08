Tricolori giovanili di staffetta a Malonno

Primo campionato italiano dopo il lockdown per l’atletica. Ad assegnare i primi titoli tricolori è la corsa in montagna che a Malonno (BS) vedrà in gara le staffette allievi; la manifestazione sarà anche valida come Trofeo Nazionale di Staffette Cadetti. Nel 2019 il campionato italiano di staffetta, assoluto e giovanile, si disputò in Piemonte a Saluzzo (CN) il 13-14 maggio.