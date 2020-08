Verbania, sarà Eccellenza con Mister Luca Porcu: formalizzata in settimana l’iscrizione al campionato

Al via la preparazione il 24 agosto. È stata formalizzata questa settimana la ripartenza dei biancocerchiati nel campionato di Eccellenza sotto la guida di Mister Luca Porcu, al lavoro con il Direttore Sportivo Piero Polli ed il Direttore Generale Jacopo Anessi per definire il Verbania della Stagione2020-2021. Intenso è stato l’impegno della nuova dirigenza dal suo insediamento per giungere alla costruzione della squadra che difenderà i colori della città in una stagione sportiva che presenta ancora molte incertezze. Definito innanzitutto l’accordo con Mister Luca Porcu che si dichiara “pronto a riprendere il lavoro sospeso nel febbraio scorso, smaltita la grande amarezza per l’esito degli eventi e molto motivato da un desiderio di rivincita che si fonda sul valore di una rosa di uomini che si sta concretizzando ed in cui credo molto”.

Il Presidente Giancarlo Pizzardi è al lavoro su più fronti: “Posso solo esprimere soddisfazione per il gruppo dirigente in generale, per il rapporto con l’amministrazione comunale e per tutto quello che si sta costruendo, forse lentamente ma con soddisfazione, anche a livello di organico giocatori. Continuiamo sulla strada della concretezza, confidando in una risposta positiva della città”.

La rosa si fonda già su alcune certezze come Gianluca Austoni in attacco, Giovanni Fortis in difesa, Andrea Piraccini a centrocampo che ritrovano, al rientro dal prestito, Samuel Tinelli. Dal Centro Sportivo San Francesco di Verbania ripartirà la preparazione atletica dei giocatori il 24 agosto, inizio a cui seguirà un’intensa settimana di allenamenti culminante in una prima amichevole il 30 di agosto. La partenza degli impegni ufficiali dovrebbe essere il 13 settembre con la Coppa Italia Eccellenza, il via al campionato invece il 27 settembre. A partire da tale data sarà previsto un programma di allenamento composto da tre sedute settimanali pomeridiane, in accordo con Mister Luca Porcu.

Il Verbania presenta inoltre la nuova formazione dello staff tecnico: entra a far parte del team il massaggiatore di grande esperienza Sebastiano Lavecchia, mentre confermano il loro impegno il preparatore dei portieri – ed anche vice allenatore - Andrea Moriggia coadiuvato dal match analyst Abdul Fizazi e da Andrea Zero. Il direttore generale Jacopo Anessi è impegnato sia sul fronte della Prima Squadra che su quello della Juniores. “Stiamo lavorando intensamente per allestire una rosa competitiva andando a ricercare giocatori del territorio e valorizzando i nostri giovani, senza mai perdere di vista il nostro budget”