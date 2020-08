Anche il commercio torinese lancia l'allarme: entro fine anno sono a rischio 15mila imprese e 40mila posti di lavoro

Entro fine anno a rischio oltre 270.000 imprese a livello nazionale, che per il territorio metropolitano di Torino significano 15.000 imprese e 40.000 addetti in meno nei settori del Commercio, Turismo e Servizi. Mentre i sindacati (ri-lanciano) i temi della Vertenza Torino, anche il mondo del terziario fa sentire la propria voce. E lo fanno con numeri decisamente preoccupanti.

“Occorre un’azione congiunta, a livello nazionale e territoriale, - sostiene Maria Luisa Coppa presidente Ascom Confcommercio Torino e provincia - facendo rete tra le Istituzioni e le Imprese, attraverso le Organizzazioni di rappresentanza, per individuare le strategie e dare loro gambe sul territorio: abbattere la burocrazia, ridurre i costi per le imprese, rilanciare i consumi, intervenire sulla liquidità, ancora insufficiente. Queste le richieste che a livello nazionale ed a livello territoriale poniamo alla politica, lanciando sul territorio torinese un tavolo per la ricostruzione che veda gli stakeholders pubblici e privati tornare a fare squadra per vincere l’emergenza”.