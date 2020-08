Domenica 2 agosto è stata inaugurata la mostra storica permanente “Guerra sulle Alpi, dallo Chaberton al Vallo Alpino”, allestita nel foyer antistante la Sala Viglione del Palazzo delle Feste di piazza Valle Stretta 1, dall’Associazione “Monte Chaberton-515ª Btr. GaF”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Bardonecchia.

La mostra, allestita in tre mesi da alcuni volontari, consente, grazie a diversi pannelli didattici, di informarsi sulla vita dei militari che hanno vissuto e combattuto negli anni a cavallo tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, nelle fortificazioni edificate anche in Alta Valle di Susa, lungo il tratto del Vallo Alpino, dal Monte Chaberton, alle fortificazioni edificate alle valli della Conca di Bardonecchia: Stretta, Rho, Frejus e di Rochemolles, con uno spazio dedicato agli eventi bellici svoltesi in Nord Africa.