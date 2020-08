Elezioni a Moncalieri, "io faccio la mia parte" lo slogan di Pier Bellagamba

Pier Bellagamba, il candidato sindaco del centrodestra per le elezioni del 20-21 settembre a Moncalieri, ha usato le parole di Winston Churchill per spiegare perché la città dovrebbe avere una nuova amministrazione: "Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare".

Lo slogan dell'imprenditore è semplice quanto chiaro: "Io faccio la mia parte". E per metterla in pratica chiama a raccolta tutti i concittadini che sentono il bisogno di cambiare. "Ognuno di noi deve fare il possibile per agevolare il cambiamento e favorire l'evoluzione di se stesso e di ogni essere umano. La gentilezza, la cortesia, il rispetto, la compassione, la generosità, l'altruismo, in una parola sola l'Amore è l'unica strada che conduce al cambiamento".

Il suo tour per le vie della città parte oggi, domenica 2 agosto, dal centro commerciale "Le porte di Moncalieri" e proseguirà domani in piazza Brennero e piazza Mollo, con appuntamenti in programma fino a domenica 9 agosto al 45° Nord. Una scelta di presenza e di partecipazione proprio quando Moncalieri si svuota, perché molte persone partono per le vacanze.

"Ci vediamo nelle Piazze Moncalieresi!", ha scritto sulla sua pagina Facebook Pier Bellgamba. "Vi aspetto per conoscerci e parlare insieme dei cambiamenti che servono alla nostra città". E dopo le polemiche di una parte della sua coalizione (Fratelli d'Italia e la rinata Democrazia Cristiana) per le accuse rivolte a don Paolo Comba, che aveva permesso al sindaco Paolo Montagna di tenere un mezzo comizio in chiesa, durante le celebrazioni per il Beato Bernando, è proprio il capolista di FdI Beppe Osella, a sostenere ancora più convitamente il candidato del centrodstra. "In questa campagna elettorale tutti vogliono cambiare tutto. Ma se si continua a fare quello che si è sempre fatto, si continuerà a mangiare sempre la stessa minestra. Se poi aspettiamo che il cambiamento ce lo portino gli altri sarà ancora peggio", ha scritto Beppe Osella. "E la stessa cosa succederà se a Moncalieri, al momento del voto, ce ne staremo a casa, lasciando agli altri il compito di cambiare le cose. Pier Bellagamba non ci sta invitando ad una passeggiata! Tutt'altro; Pier ci sta chiedendo di intraprendere un cammino faticoso. Cambiare abitudini, lasciare il certo per l'incerto, scegliere la novità, non è mai facile".