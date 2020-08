Dal mare all'entroterra, dallo sport al cibo: in Liguria un ventaglio di esperienze possibili a portata di click

Dal mare all’entroterra, ammirando meravigliosi paesaggi, praticando sport o degustando prodotti unici. Vuole offrire una panoramica a 360° sulla Liguria il nuovo portale https://experienceliguria.agenziainliguria.com/., un contenitore in grado di raccogliere quasi 500 esperienze e proporle al turista.

Il sito, in costante aggiornamento, mira a diventare un punto di riferimento per i turisti a cui è in grado di offrire una vacanza su misura, confezionata in base alle esigenze, volontà e possibilità economiche. Con sei categorie di esperienze e quattro semplici chiavi di ricerca, chi si trova in Liguria può decidere cosa fare in giornata, in un weekend, durante la settimana o il mese.