Sotto le plance della Reale Mutua Basket Torini arriva Giordano Pagani

La Reale Mutua Basket Torino ha raggiunto l’accordo per la stagione 2020/2021 con Giordano Pagani, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Urania Milano nel Girone Est di Serie A2.



Nato a Busto Arsizio il 28 agosto 1998, è un centro di 205 cm, prodotto del settore giovanile della Robur et Fides Varese, con cui nella stagione 2014/2015 arriva, giovanissimo, il debutto nel mondo senior. Nel 2017 la prima esperienza lontano da casa a Faenza, dove si mette in luce come uno dei migliori giovani della Serie B. La stagione successiva arriva la chiamata di Bernareggio, con cui disputa un gran campionato e guadagna la chiamata al piano superiore da parte dell'Urania. Ora lo sbarco sotto la Mole dove coach Cavina avrà a disposizione un lungo giovane, dalle spiccate doti fisiche e con tanta voglia di emergere.