Il Fc Torinese 1894 ha siglato un rapporto di affiliazione con la Reggina 1914

Non si ferma il Fc Torinese 1894.

Mentre gli addetti ai lavori stanno definendo gli ultimi colpi di mercato sia per la prima squadra che per il settore giovanile, il Presidente Sante Squillace è volato in Calabria per un altro importante traguardo: la società oronera, infatti, ha siglato un rapporto di affiliazione con la storica società Reggina 1914.

Le due società condivideranno, in modo particolare, il progetto tecnico del Settore Giovanile e della Scuola calcio per la stagione sportiva 2020/2021.

Questo significa che il sodalizio amaranto riconoscerà il Fc Torinese come proprio “Centro Tecnico “ e darà la possibilità alle giovani promesse, attraverso le modalità indicate dalla stessa, di interfacciarsi con una realtà importante come quella della Reggina.

Il raggiungimento di questo accordo rappresenta sicuramente un altro importante traguardo nel progetto di crescita oronero.

Il Presidente Sante Squillace, afferma infatti di essere “molto orgoglioso ed emozionato per la realizzazione di questo obiettivo. Ringrazio la società Reggina, a cui sono particolarmente legato, per la disponibilità dimostrata e sono sicuro che nascerà una bella e proficua collaborazione”.

Aggiunge inoltre che questa sarà un’importante esperienza anche per la sua società: “Questa rappresenta un punto di partenza anche per il Fc Torinese perché ci permetterà di rapportarci, per la prima volta, con il mondo dei professionisti”.