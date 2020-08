Ad agosto ancora due appuntamenti per scoprire Rivoli

Nell’ambito delle iniziative organizzate dal Consorzio TurismOvest, in collaborazione con il Comune di Rivoli, per vivere la città durante l’estate, scoprendo le sue bellezze e la sua storia, domenica 9 agosto ci sarà la possibilità di effettuare un tour di un’ora e mezza a bordo di uno speciale mezzo a due ruote. A bordo di un segway, infatti, si potranno ammirare le bellezze di Rivoli, descritte da una guida turistica (massimo 15 persone a gruppo). Partenze dal Punto Info di Piazza Martiri della Libertà, in orari prefissati, dalle 9,30 alle 20 (costo 35 euro).

Intanto, visto l’apprezzamento dell’iniziativa della scorsa settimana, sabato 8 agosto, alle 21, sarà riproposto il tour serale a piedi del centro storico, fino alla sommità, per godere di un panorama unico, accompagnati da una guida professionista (costo a persona 8 euro; gratuito per i bambini fino ai 6 anni compiuti, biglietto ridotto 4 euro dai 7 ai 12 anni compiuti).

Prenotazione obbligatoria, per entrambe le visite, entro giovedì 6 agosto a TurismOvest chiamando il numero 011/9561043 in orario 9-12 o scrivendo una mail a contact@turimovest.it.