Collegno, la consigliera regionale Disabato (M5S): "A settembre attesa una soluzione condivisa sul campo nomadi"

"Presto un sopralluogo al Campo Rom di Strada della Berlia a Collegno e poi un’azione congiunta con tutti gli enti coinvolti per gestire la delicata questione del ricollocamento dei nuclei familiari ancora presenti nell’area". Lo afferma Sarah Disabato, consigliera regionale del M5S, che spiega: "L’assessore Ricca, in risposta alla mia interrogazione in Consiglio Regionale sul merito della questione, si è assunto la responsabilità di portare avanti politicamente la pratica del superamento del campo anche se non ha dato garanzie sulla disponibilità economica per condurre l’operazione".

"Come Consigliera Comunale a Collegno mi sono già occupata del campo di Strada della Berlia per accertare le condizioni di sicurezza dell’area a seguito dell’incendio divampato nel 2018 sotto il viadotto Sacco e Vanzetti. Il campo è stato interessato negli anni da episodi che hanno minato la sicurezza pubblica e degli abitanti, compromettendo anche l’ambiente e la viabilità circostanti".

"Ad oggi non si è ancora giunti ad una soluzione definitiva, ma occorre dare un segnale di cambiamento, come richiesto anche dalla città e dalle diverse forze politiche in Consiglio Comunale. Si rende quindi necessaria una collaborazione sinergica tra Comune e Regione, al fine di elaborare una strategia condivisa per superare il concetto di campo e ricollocare tutti gli ospiti. Solleciteremo per l’avvio di questo percorso a settembre".