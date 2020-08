Il Giro d'Italia 2020 sarà "autunnale" e farà tappa a Sestriere

Il Giro d'Italia 2020 si terrà per la prima volta in autunno, e la sua penultima tappa, il 24 ottobre, sarà la Alba-Sestriere in Piemonte. Una frazione che partirà dalle colline patrimonio Unesco per arrivare ai 2.035 metri del Colle del Sestriere.

La ventesima tappa 'di alta montagna' , presentata oggi a Sestriere dal sindaco Gianni Poncet, si correrà sulla distanza di 200 chilometri. Partirà da Alba per poi continuare con le salite del Colle dell'Agnello, l'Izoard e il Monginevro (Francia), e rientrare in Italia da Claviere e Cesana Torinese sino all'ultima ascesa che porterà i corridori ai 2.035 metri d'altitudine del Colle.