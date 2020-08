Basket femminile, la Akronos Moncalieri conferma la sua capitana: rinnova Claire Giacomelli

Importante conferma per la Libertas Moncalieri : anche per la stagione 2020/2021 vestirà la sua casacca Claire Giacomelli. Con 5.6 punti e 3.1 rimbalzi nei quasi 20 minuti di impiego, il contributo di Claire è stato fondamentale nel raggiungimento dello straordinario ruolino di marcia fatto di 19 vittorie e 2 sconfitte nella passata stagione. Per il secondo anno consecutivo sarà dunque la capitana della Akronos Moncalieri.

“Non vedo l'ora di tornare in campo - spiega l'atleta -: fermarsi dopo un campionato del genere è stato difficile, a maggior ragione per me che nella scorsa stagione sono rimasta ferma per l'infortunio. Ringrazio il presidente e la società per la fiducia accordatami e sono certa che a settembre riprenderemo il nostro percorso dove ci eravamo fermate”.