Coronavirus, nelle ultime 24 ore un solo contagiato a Torino. Torna a scendere il numero di ricoverati

Torna a scendere in modo deciso il numero di ricoverati per Covid-19 in Piemonte. Dopo il +7 di ieri, oggi si registra un calo di nove persone: 7 in terapia non intensiva e 2 in terapia intensiva. Il totale dei ricoverati si attesta così a 4 in terapia intensiva e 94 in terapia non intensiva. Mentre sono 682 le persone in isolamento domiciliare. I dati sono stati forniti come al solito dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte nel bollettino quotidiano.

Altro dato interessante è che in provincia di Torino, nelle ultime 24 ore, si è registrato un solo nuovo contagio, a fronte dei 21, di cui 12 asintomatici, di tutto il Piemonte.

I pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono invece 26.187, cioè 35 in più rispetto a ieri. Di questi 35, ben 5 sono a Torino. Altri 639 pazienti sono invece "in via di guarigione", sono cioè risultati negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e sono quindi in attesa dell’esito del secondo.

Sono infine due i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati oggi pomeriggio, ma relativi ai giorni scorsi. Il totale di morti in Piemonte sale dunque a 4.134 deceduti risultati positivi al virus, di cui 1.825 a Torino.