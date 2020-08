Basket, la Reale Mutua prolunga il suo matrimonio con Toscano: insieme fino al 2022

"Nella scorsa stagione ha saputo dimostrare tutte le sue qualità in campo, unendole alle splendide doti umane che lo hanno reso uno dei protagonisti dell'annata torinese. Difesa, grinta, tiro da tre e tanta voglia di continuare ad emergere saranno ancora a disposizione di coach Cavina, che potrà contare sul suo specialista difensivo, capace di cambiare l'inerzia di una gara con una singola giocata", dice la società in una nota ufficiale.



Toscano non ha mai nascosto il suo attaccamento alla città, ora si appresta a diventare parte del nucleo centrale del progetto gialloblu.