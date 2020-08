Minaccia la vicina di casa per avere un rapporto sessuale: arrestato

Si era invaghito della sua vicina di casa. Era disposto a pagarla pur di avere un rapporto fisico con lei. E se non avesse accettato, l’avrebbe convinta sotto la minaccia di un coltello che aveva nascosto nei pantaloni. La scorsa settimana un cittadino romeno di 60 anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante per tentata violenza sessuale.

Quella sera la vittima era pronta a uscire per una passeggiata quando, nell’aprire la porta, si è trovata davanti l’uomo, a torso nudo, con dei soldi in mano. Le ha chiesto di seguirlo nel suo appartamento per stare insieme. La donna ha però notato l’impugnatura del coltello fuoriuscire all'altezza della cintura: un cutter in ferro da lavoro di circa 16 cm. Capendo che il sessantenne per l’ennesima volta le si sarebbe avvicinato ma questa volta con o senza il suo volere, è rientrata spaventata in casa. Agitata per quanto appena successo, la vittima si è sfogata con un familiare e un’amica, che hanno allertato immediatamente le forze dell’ordine, facendo scattare l'arresto dell'uomo.