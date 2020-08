Armato di coltelli per le strade di Moncalieri: carabinieri arrestano 45enne

Paura a Moncalieri, dove i passanti hanno notato un uomo aggirarsi per le vie del centro con due coltelli, uno tenuto in mano e l'altro riposto nella cintura del pantalone, rubati poco prima in un bar della zona. Numerose le chiamate al 112, con i carabinieri che hanno individuato e arrestato il 45enne, già noto alle forze dell'ordine in quanto solo due giorni prima era stato denunciato per violenza privata nei confronti dell’ex moglie e del nuovo compagno di quest'ultima. Nella circostanza, il 45enne a bordo della sua auto aveva investito la vettura sulla quale viaggiavano i due, dandosi poi alla fuga.