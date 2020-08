Ippodromo di Vinovo: "Ad agosto, tutti in Città"

Una serata all’aria aperta negli ampi spazi della tribuna di uno dei più grandi ippodromi italiani. Attivi i servizi di ristorazione che a causa delle linee guida del Covid-19, dovranno essere contingentati, per cui è obbligatoria la prenotazione. Per chi desiderasse avere un tavolo al ristorante-pizzeria con la terrazza affacciata sulla pista o all’interno con l’aria condizionata, chiamando il numero 333 1081017.

Per quanto riguarda i nostri protagonisti a quattro zampe, bello lo spettacolo in pista, dove in 14 nella selezione maschile e 12 in quella femminile cercheranno di portarsi a casa questa prima edizione delle due corse.