Elezioni Venaria, tre liste che supportano Giulivi raccolgono le firme necessarie in meno di due ore

Venaria Riparte, Fratelli d'Italia e Lega, tre delle cinque liste che puntano su Fabio Giulivi come prossimo sindaco di Venaria, hanno raccolto in mezza serata le firme necessarie per la presentazione delle proprie liste alle Elezioni comunali del prossimo 21 settembre.

"Abbiamo raccolto in poco più di un'ora tutte le firme necessarie per la presentazione delle liste", ha commentato lo stesso Fabio Giulivi. "Una bella serata che ha dimostrato la voglia di partecipazione dei nostri cittadini a questo progetto di cambiamento della Città che abbiamo messo in campo ormai da quasi un anno. Hanno rispettato la fila e i distanziamenti in maniera ordinata e senza lamentarsi per la coda data dall'alta affluenza. Una bellissima festa della democrazia nonostante il periodo estivo".