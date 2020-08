Meteo, su Torino e provincia bel tempo almeno fino a Ferragosto

Bel tempo almeno fino a Ferragosto su Torino e provincia. Lo dicono gli esperti di Datameteo, che prevedono un’area di alta pressione che si estende dalla Spagna all’Europa orientale e che manterrà condizioni stabili per tutto il weekend e la settimana prossima, con al più locali acquazzoni sulle Alpi. Caldo moderato in pianura.

A Torino quindi avremo questa situazione Fino a lunedì 10 agosto cielo in generale sereno o poco nuvoloso con qualche nube pomeridiana sui rilievi che solo occasionalmente potrà generare deboli rovesci di pioggia. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Massime che si stabiliranno sui 33/34 °C sulle pianure ed in città, minime tra i 18 e 22 °C sulle pianure, fino 23/24 °C in città. Moderata sensazione di afa. Venti pressocché assenti o deboli a regime di brezza.