Trofarello, in centro spunta un geyser: tutta colpa di un tombino

Un'enorme fontana d'acqua, tipo un grande geyser, è spuntato questa mattina nel pieno centro di Trofarello, in via Roma angolo via XXIV Maggio. Uno spettacolo che ha scatenato la curiosità di una folla di residenti e cittadini di passaggio.

In realtà si è trattato di un tombino rotto, immediatamente preso in consegna dalla società dell'acqua Smat, per evitare altri guasti a catena. Per poter intervenire è stato necessario chiudere l'acqua nell'intera zona, con disagi per i residenti.

Della fontana d'acqua che si è alzata verso il cielo questa mattina c'è anche un video, girato e pubblicato su Facebook da Roberto d'Uva del settimanale locale "La Città di Trofarello", che già sta spopolando in rete creando molte interazioni.