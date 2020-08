Anche a Torino il contributo a fondo perduto per le attività commerciali e turistiche

"Una bella notizia per Torino: la nostra città è nell'elenco di quelle le cui attività commerciali e turistiche avranno un contributo a fondo perduto per aver subito un calo di fatturato a causa del Covid. Ciò in base a quanto previsto dal decreto agosto approvato ieri sera dal governo". Ad annunciarlo è Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti.

"Si tratta - dice Banchieri - di un risultato apprezzabile, frutto di una nostra proposta a livello nazionale che il governo ha accolto. L'inserimento di Torino, in particolare, deriva dall'impegno comune di Confesercenti, della sindaca Chiara Appendino e della viceministra Laura Castelli che desidero pubblicamente ringraziare. Un lavoro di squadra che consentirà alle imprese del commercio e del turismo del centro cittadino di fruire di un beneficio non risolutivo ma importante in un momento come questo".