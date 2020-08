Dopo alcuni giorni di vacanza nel savonese, il fenomeno della Juventus Cristiano Ronaldo ha attraccato il suo yacht a Sanremo, dove è tornato insieme a Georgina e la sua famiglia, dopo il Festival di febbraio.

A bordo del ‘CG’ è partito questa mattina per una gita in mare, per smaltire le ‘tossine’ dell’eliminazione in Champions League di venerdì scorso.