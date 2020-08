I vantaggi del noleggio a lungo termine

Sempre più privati e aziende si affidano al noleggio di un’auto a lungo termine: si tratta di una soluzione che ha preso piede soprattutto nell’ultimo lustro grazie alle numerose offerte, in molti casi anche personalizzate, presenti sul web.

È un settore in espansione, nessun dubbio, andiamo allora a scoprire a chi è principalmente rivolto e quali sono i principali vantaggi che si ricaveranno da una scelta di questo tipo.

In cosa consiste il noleggio a lungo termine?

Quando si parla di noleggio auto a lungo termine ci si riferisce a un contratto che viene stipulato con l’agenzia che offre il servizio, solitamente con un minimo di 3 anni e con un pagamento di un canone mensile. Si cita espressamente il chilometraggio massimo annuale (siamo tra i 10mila e i 15mila km in media) da cui poi dipende anche la tariffa mensile.

Questo tipo di noleggio è stato in passato quasi sempre appannaggio di aziende o professionisti, ma negli ultimi anni è una delle ipotesi più convenienti anche per i privati. Un esempio classico di una persona che può ricevere molti vantaggi da questa soluzione è il professionista che deve muoversi per la sua attività e che vuole ammortizzare i costi sul lungo termine.

Quali sono i vantaggi?

Riguardano principalmente l’aspetto economico e burocratico. Tanto per cominciare, non c’è né un passaggio di proprietà né deve essere versato un anticipo quando si stipula un contratto. Non solo: il canone è fisso e non sono previste tasse aggiuntive. La scelta di una durata personalizzata, e che più si ritiene sia consona al proprio “progetto d’utilizzo” dell’auto, permette poi all’utente di stabilire con certezza il budget da destinare all’uso dell’automobile.

Inutile negare che l’aspetto più “ghiotto” del noleggio a lungo termine è legato alla totale assenza di spese supplementari. Nel canone fisso che si pagherà ogni mese sono comprese le spese di assicurazione (indipendentemente dal luogo di residenza) e quelle di manutenzione sia straordinaria che ordinaria. Va detto che, in questo caso, sono esclusi gli pneumatici ma lo svantaggio è minimo visto che si ha a disposizione un veicolo nuovo. A tutto ciò va aggiunto anche il risparmio legato al mancato pagamento del bollo auto (circa 100 euro ogni anno).

D’altro canto avere una vettura sempre nuova e perfetta dal punto di vista meccanico può essere considerato come un ulteriore vantaggio, tenuto presente che al termine della durata stabilita nel contratto si può rinnovare la propria auto. Il tutto senza la necessità di sbrigare noiose e lunghissime pratiche burocratiche che da sempre caratterizzato il mercato dell’auto. Certo, non si avrà un’automobile di proprietà, ma chi si approccia a queste offerte deve essere già pronto “mentalmente” per questo tipo di formula.

In giro per il web possono essere trovate diverse stime di quanto si potrebbe risparmiare ogni anno col noleggio a lungo termine di un’automobile: in media, possiamo quantificare una spesa “mancata” attorno ai 500 euro annui, non male.

Quali sono i servizi compresi in un canone mensile di un noleggio a lungo termine?

Il canone fisso mensile comprende anche una serie di servizi che rendono ancora più appetibile questo tipo di soluzione. In caso di incidente, infatti, l’agenzia mette solitamente a disposizione dell’utente una vettura di sostituzione.

Non solo: quando si sceglie un’auto con la formula del noleggio a lungo termine, la consegna viene effettuata nei pressi del proprio domicilio o in un punto che può essere scelto a proprio piacimento.

Insomma, questi sono i principali vantaggi del noleggio auto a lungo termine: i dati relativi al 2020 sono ovviamente condizionati dall’emergenza sanitaria che ancora stiamo vivendo, ma le stime per i prossimi mesi parlano di un’ulteriore crescita di questa nicchia.