Ricca: "Immigrazione incontrollata problema di sicurezza che solo il governo non vede"

Per l’assessore alla Sicurezza e all’Immigrazione della Regione Piemonte Fabrizio Ricca le parole del Questore di Torino sono un grido di allarme che il Governo e la politica non possono far finta di non sentire. Se un uomo dello Stato dice chiaramente, nero su bianco, che l’immigrazione clandestina fornisce soldati violenti e pericolosi per le file della criminalità, è inaccettabile che non gli si dia ascolto. Quello che il Questore constata, e che i cittadini purtroppo possono confermare, è il risultato di una immigrazione fuori controllo sorretta da una ideologia sgangherata dell’accoglienza a tutti i costi voluta dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle.