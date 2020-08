Bussoleno, troppi incidenti all'incrocio di Strada Baroni: il Comune studia l'ipotesi rotonda

È in fase di potenziamento la segnaletica verticale e orizzontale sulla strada provinciale 24, in prossimità dell'incrocio con strada Baroni, nel comune di Bussoleno. La realizzazione di una rotatoria in in prossimità di questo incrocio, teatro di incidenti, tristemente aumentati nell'ultimo periodo, legati principalmente al mancato rispetto dei limiti di velocità, è compresa all'interno dell'intervento: “Ex Ss. 24. Adeguamento funzionale tratto Borgone di Susa–Susa. I Stralcio”, in fase di progettazione,con un finanziamento Regionale stanziato per euro 3.000.000,00, (nell’ambito della convenzione tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Regione Piemonte, del Fondo sviluppo e coesione 2014-2016, di cui alla delibera Cipe 54/2016.)

L'iter progettuale dell'intervento complessivo che ricomprende la risoluzione anche di altre intersezioni critiche lungo la Sp. 24 si concluderà entro l'anno in corso, con avvio dei lavori presumibilmente nell'estate 2021.

Il tratto di Sp. 24 all'intersezione con via Baroni ricade interamente entro la perimetrazione del centro abitato di Bussoleno e pertanto già soggetto a limitazione di velocità entro i 50 km/h (purtroppo non rispettato) e l'incrocio rispetta le regole previste del codice della strada per le intersezioni a reso.

“Stiamo lavorando però per mettere subito in sicurezza l’intersezione” spiega Fabio Bianco, consigliere delegato alla viabilità della Città metropolitana di Torino “in attesa dei lavori definitivi del prossimo anno che si completeranno con la realizzazione di quella rotonda tanto attesa dal territorio”.

Nell’ottica di aumentare già da subito la sicurezza dell'incrocio, la Città metropolitana di Torino, così come illustrato e condiviso con l'Amministrazione comunale di Bussoleno in occasione dell'incontro che si è tenuto il 5 agosto sul posto, ha già dato corso al potenziamento della segnaletica verticale e orizzontale di preavviso dell'incrocio e della limitazione di velocità.