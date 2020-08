Ousmane Diop resta alla Reale Mutua Basket di Torino

La Reale Mutua Basket Torino è felice di comunicare la permanenza in prestito di Ousmane Diop per la stagione 2020/2021. Il giovane lungo classe 2000 sarà uno dei protagonisti dell'annata gialloblu.

Nella corso della scorsa stagione ha messo in mostra tutte le sue qualità tecniche, fisiche e umane, diventando con le sue giocate e il suo sorriso un beniamino del Pala Gianni Asti. La sua importanza negli equilibri di squadra si è notata durante la sua assenza per infortunio, il suo ritorno sul parquet è coinciso con lo scatto decisivo della compagine torinese. Coach Cavina potrà ancora lavorare sul suo talento, rendendolo ancora più determinante per la Reale Mutua Basket Torino.